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Появился сайт, который мимикрирует под TUT.BY. Его цель - выманивать данные банковской карты

25.03.2020 17:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появился сайт, который полностью копирует интерфейс TUT.BY, но при этом его адрес выглядит иначе — pbk-rule.ru. Его цель — обманным путем выманить данные банковских карт посетителей.


Скриншот сайта pbk-rule.ru

На подозрительный сайт обратила внимание служба безопасности «Беларусбанка». Дело в том, что мимикрирующий под TUT.BY сайт использует броский заголовок: «Беларусбанк вызвал ажиотаж по всей стране: 10,000 белорусов уже уволилось со своих работ и зарабатывают на дому».

При заходе на страницу появляется всплывающее окно с «персональным приглашением на закрытую платформу». Однако не советуем нажимать на эту надпись и уж тем более вводить данные своей банковской карточки на этом сайте.

Представители «Беларусбанка» пояснили 42.TUT.BY, что в конечном итоге «злоумышленники добиваются от пользователей получения данных банковской платежной карты под предлогами зачисления денежных средств — якобы бонусов».

— Но ни в коем случае вводить эту информацию нельзя. Отметим, что для зачисления денежных средств на карту знание CVC кода (что на обратной стороне карты) не требуется. Но злоумышленники выманивают эту информацию, и впоследствии с карты списываются денежные средства. То есть, карта компрометируется, — сообщили нам.

«Беларусбанк» при помощи Нацбанка уже связался с МАРТ и ОАЦ.

 
 
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Рассказываем, почему нельзя вводить данные своей банковской карты на поддельном сайте.
 
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