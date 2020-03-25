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Под Солигорском насмерть разбился мотоциклист
25.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На автодороге Солигорск-Погост, неподалёку от 1-го рудоуправления Беларуськалия произошло ДТП. По предварительной информации, мотоциклист не справился с управлением и въехал во встречный автобус.
Как сообщает
На месте происшествия работает следственная группа, обстоятельства выясняются.
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На автодороге Солигорск-Погост, неподалёку от 1-го рудоуправления Беларуськалия произошло ДТП. По предварительной информации, мотоциклист въехал в автобус.
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