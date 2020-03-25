В Германии рассказали, когда выпустят свой ответ «Армате»

Источник материала: Tut.by

Демонстрация на Параде Победы 2015 года российского ОБТ нового поколения Т-14 «Армата» заставила волноваться европейских военных — даже несмотря на то, что танк не поставляется в армию России в значимых количествах. Германия, которая традиционно гордится своим танкостроением, построит собственный «ответ» Т-14, пишет издание Military Watch.



Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Сегодня «Армата» — один из трех танков четвертого поколения, наряду с южнокорейским К2 и японским «Тип 10». Считается, что он превосходит все российские и европейские модели. Помимо этой машины, Россия располагает ее облегченным и удешевленным «младшим братом» — Т-90М, использующим часть технологий Т-14.

Теперь бюджетный комитет и комитет по вопросам обороны немецкого парламента подтвердили, что Германия станет разрабатывать европейский танк следующего поколения. Утверждается, что работы будут проводиться совместно с Францией.

Сейчас именно Германия считается номером один по танкостроению в Европе, так как последние версии ее танков Leopard II превосходят французские Leclerc и британские Challenger и способны составить конкуренцию американским Abrams.

Издание отмечает, что программа по созданию нового немецкого танка была запущена еще десять лет назад, но появление «Арматы» сильно ее ускорило и изменило. До прототипа разработку должны довести к 2027 году — к этому времени Т-14 будет в эксплуатации уже 12 лет.

Программа осуществляется немецкими Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall Defense и французской Nexter Systems. Это может позволить производить новую машину в больших количествах и обеспечить выгоды от эффекта масштаба. Правда, гарантий, что танку удастся быстро сравняться с Т-14, нет.

Вместе с тем затянувшаяся программа уже привела к тому, что Польша и Турция, ранее желавшие поучаствовать в разработке и получить танки именно немецко-французского производства, теперь переориентируются на Южную Корею. Танк K2, таким образом, может пойти на вооружение и европейских стран, пишет Military Watch.