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Неизвестные «заминировали» три самолёта в России

25.03.2020 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Новая волна ложных минирований в России. Неизвестные сообщили о бомбах на борту трёх самолётов, выполнявших внутренние рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Неизвестные «заминировали» три самолёта в России

Речь идёт о воздушных судах, следовавшим по маршрутам Москва – Владивосток, Москва – Южно – Сахалинск и Новосибирск Москва. Все лайнеры успешно приземлились в пунктах назначения. Ни в одном из них взрывчатки обнаружено не было.

Неизвестные «заминировали» три самолёта в России

Накануне в российские экстренные службы поступило 13 сообщений о минировании самолетов, которые оказались ложными. Первые сообщения о минировании российских самолётов начали поступать в начале марта. За это время якобы заминированы были более 80 рейсов.

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Новости России. Новая волна ложных минирований в России. Неизвестные сообщили о бомбах на борту трёх самолётов, выполнявших внутренние рейсы, сообщили в...
 
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