Знаменитый долгострой Минска снова выставили на торги. Цена в долларах снизилась на 3 миллиона

Источник материала: Tut.by

В конце апреля пройдут повторные электронные торги по продаже одного из самых известных долгостроев Минска — торгово-развлекательного комплекса «Гулливер», сообщается на сайте торговой площадки Минэкономики. Начальная цена — около 19,7 млн рублей. На момент последней оценки эта сумма равнялась примерно 8,8 млн долларов, а сейчас стала уже 7,6 млн долларов. А по сравнению с самой первой ценой объект в долларах стал дешевле более чем на 3 миллиона долларов. Подробности — в материале.





Как и кем строился «Гулливер»

Многофункциональный комплекс «Гулливер» на улице Притыцкого возле «Пушкинской» строила компания «ТРЦ Гулливер», учрежденная двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». Генподрядчиком был известный застройщик «Арэса-Сервис».

Для строительства компания «Гулливер» привлекала деньги физлиц и юрлиц по предварительным договорам купли-продажи помещений, которые должны были перейти им после достройки объекта. Таких соинвесторов оказалось более 50, включая «Арэса-Сервис». Но достройки не произошло. В 2015 году работы на объекте встали из-за недостатка средств, и недострой законсервировали. В 2017 году «Гулливер» ушел в банкротство. Чтобы рассчитаться с соинвесторами и другими кредиторами, осенью 2019 года недострой выставили на торги.

Первая попытка продать и переоценка

Первая попытка продать недостроенный «Гулливер» была в конце октября, но желающих купить недострой за 22,3 миллиона рублей (10,8 млн долларов по тогдашнему курсу) не нашлось . Потом решались земельные вопросы с Мингорисполкомом , а саму мэрию в итоге включили в список кредиторов «Гулливера». Зимой была проведена новая оценка недостроя, рыночная цена которого составила около 19,7 млн рублей.

И вот новый аукцион с начальной ценой в эти самые 19,7 млн рублей назначен на 30 апреля. Еще недавно это было около 8,8 млн долларов, а сейчас (по курсу 2,6 рубля за доллар) — уже около 7,6 млн долларов.





Что будет, если продадут?

Если объект продадут, то по закону вырученные деньги заплатят кредиторам. Только проблема в том, что долги «Гулливера» составляют 39,4 млн рублей, что в два раза выше его рыночной стоимости. А это значит, что свои деньги получат далеко не все.

Зато есть большие шансы, что в случае продажи здания деньги получит Мингорисполком. Дело в том, что суд признал мэрию кредитором третьей очереди. Люди же, которые давали деньги на строительство, являются кредиторами четвертой очереди. Кроме того, Мингорисполком вне очереди получит деньги, которые «Гулливер» ему не выплатил за право заключения двух договоров аренды — а это больше миллиона рублей.

Если же объект не продадут, то, скорее всего, будет назначен повторный аукцион с понижением начальной цены.

Конфликт между кредиторами

Как мы писали ранее, ряд кредиторов-соинвесторов считают, что ответственность за произошедшее лежит на «Арэса-Сервисе». Этого застройщика они называют главным реализатором и идеологом проекта, связанным с компанией «ТРЦ Гулливер». Мол, переговоры о покупке помещений они вели в числе прочего с топ-менеджерами «Арэсы» и заключали сделки в их же офисе.

Кроме того, согласно документам, американские компании — учредители «Гулливера» с 2013 по 2017 год входили также в состав учредителей «Арэсы». И именно эти компании в 2016 году давали доверенность директору «Арэса-Сервиса» на выполнение значимых действий относительно «Гулливера». В «Арэсе» же говорили, что они являются такими же пострадавшими кредиторами, как и все.

Суды между Мингорисполкомом и «Гулливером»

Мингорисполком годами судился с «Гулливером» из-за того, что, согласно позиции мэрии, инвестор не уплатил штрафные санкции за неисполнение инвестдоговора. В итоге судом признан долг «Гулливера» перед городом на порядка 2 млн долларов. Это и послужило причиной включения Мингорисполкома в список кредиторов.

Соответственно, у города теперь тоже есть прямая заинтересованность в продаже объекта, ведь 2,5 млн долларов — это как минимум стоимость строительства одного нового детского сада, в которых Минск остро нуждается.

А что с ценой?

Некоторые кредиторы-инвесторы считали, что стоимость недостроя завышена. По их словам, цена «Гулливера» — 4−5 миллионов долларов. Об этом им говорили в числе прочего представители иностранных девелоперских компаний, которых они пытались привлечь в проект.

Поэтому у ряда бизнесменов, купивших помещения по предварительным договорам купли-продажи, возникал вопрос к «Арэса-Сервису»: куда делась разница между вложенными более чем 30 миллионами и рыночной ценой объекта?

Несколько минских крупных девелоперов, опрошенных TUT.BY, оценивали недострой в 3−4 миллиона долларов.