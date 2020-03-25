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Импортные товары станут дешевле
Источник материала: Myfin
«Торговые сети всех стран испытывают сейчас повышенное давление со стороны потребителей. Достигнуто решение о том, что мы в течение недели отработаем финальный перечень по товарам, по которым будет на временной основе также обнулена тарифная защита, снижены пошлины», – сказал Андрей Слепнев, сообщает Sputnik.
Пошлины будут снижены или обнулены по продуктам питания, детским товарам, медицинским средствам, лекарствам и компонентам для их производства.
Это коснется тех товаров первой необходимости, на которые действительно сейчас повышенный спрос. «Мы в течение недели все списки обработаем, и решение будет принято в ближайшие дни», – добавил министр.
Андрей Слепнев также отметил, что участники ЕАЭС договорились координировать действия, если в какой-то из стран возникнет дефицит. Тогда возможны взаимные поставки и оказание гуманитарной помощи.
Источник: Myfin.by
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