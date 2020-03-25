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Упрощение визового режима, создание сети опорных больниц. Какие законопроекты рассмотрят депутаты на весенней сессии?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Упрощение визового режима с Европейским союзом, расширение деятельности третейских судов, создание сети опорных больниц. На весенней сессии парламентарии рассмотрят 62 законопроекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 из них уже приняты в первом чтении Палатой представителей. Так позаботились сенаторы о социальной сфере.
С учетом реалий в новом парламентском сезоне немало идей по совершенствованию системы здравоохранения. Качество оказания медицинской помощи – в приоритете.
Планируют развивать сеть опорных больниц и оснастить их всем необходимым, чтобы за сложными операциями из регионов не нужно было отправляться в столицу. Кроме того, белорусским клиникам дадут несколько лет на аккредитацию.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Среди законодательных инициатив также активное использование звуко- и видеоматериалов на судебных заседаниях. А вот нотариусы будут нести гражданскую ответственность и обязательно страховать свою работу. Расширится деятельность третейских судов. Реанимировать их поможет упрощение регистрации.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Напомним, весенняя сессия Совета Республики откроется 2 апреля.
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Упрощение визового режима, создание сети опорных больниц. Какие законопроекты рассмотрят депутаты на весенней сессии?
Новости Беларуси. Упрощение визового режима с Европейским союзом, расширение деятельности третейских судов, создание сети опорных больниц. На весенней сессии...
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