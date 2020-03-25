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Упрощение визового режима, создание сети опорных больниц. Какие законопроекты рассмотрят депутаты на весенней сессии?

25.03.2020 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Упрощение визового режима с Европейским союзом, расширение деятельности третейских судов, создание сети опорных больниц. На весенней сессии парламентарии рассмотрят 62 законопроекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 из них уже приняты в первом чтении Палатой представителей. Так позаботились сенаторы о социальной сфере. 

Упрощение визового режима, создание сети опорных больниц. Какие законопроекты рассмотрят депутаты на весенней сессии?

С учетом реалий в новом парламентском сезоне немало идей по совершенствованию системы здравоохранения. Качество оказания медицинской помощи – в приоритете.

Упрощение визового режима, создание сети опорных больниц. Какие законопроекты рассмотрят депутаты на весенней сессии?

Планируют развивать сеть опорных больниц и оснастить их всем необходимым, чтобы за сложными операциями из регионов не нужно было отправляться в столицу. Кроме того, белорусским клиникам дадут несколько лет на аккредитацию.

А регистрацию некоторых лекарств и их ввоз в нашу страну упростят. 

Упрощение визового режима, создание сети опорных больниц. Какие законопроекты рассмотрят депутаты на весенней сессии?

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В качестве примера такой перспективной опорной больницы можно привести Островецкую центральную районную больницу, которая введена в декабре 2019 года. И я думаю, в этом году она уже откроется на полную мощность. Это современное мирового уровня медицинское учреждение, оснащённое всем необходимым медицинским оборудованием, квалифицированным персоналом, и помощь будет оказываться не только жителям Гродненской области, но и прилегающим районам. В Гродненской области будет пять таких больниц.

Упрощение визового режима, создание сети опорных больниц. Какие законопроекты рассмотрят депутаты на весенней сессии?

Законотворцы предлагают ратифицировать соглашения с ЕС по визам. Планируется, что получить их будет проще, а стоимость снизится до 35 евро.

Среди законодательных инициатив также активное использование звуко- и видеоматериалов на судебных заседаниях. А вот нотариусы будут нести гражданскую ответственность и обязательно страховать свою работу. Расширится деятельность третейских судов. Реанимировать их поможет упрощение регистрации.  

Упрощение визового режима, создание сети опорных больниц. Какие законопроекты рассмотрят депутаты на весенней сессии?

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В качестве одной из новаций проекта закона, который внесен, допускается возможность не самого третейского суда, а именно даже судьи подавать в Минюст, управление юстиции облисполкома, горисполкома соответствующую информацию для внесения в реестр и где-то автономно осуществлять правосудие. Это действительно очень серьёзный посыл и шаг вперёд, что третьи лица также могут активно интегрироваться в процесс по разрешению спора, но при наличии единогласия всех сторон конфликта.

Упрощение визового режима, создание сети опорных больниц. Какие законопроекты рассмотрят депутаты на весенней сессии?

Напомним, весенняя сессия Совета Республики откроется 2 апреля.

Люди в материале: Виктор Лискович, Сергей Сивец

 
 
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Новости Беларуси. Упрощение визового режима с Европейским союзом, расширение деятельности третейских судов, создание сети опорных больниц. На весенней сессии...
 
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