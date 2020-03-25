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Руководитель лесхоза Витебской области закупал товары для своей организации по завышенной цене

25.03.2020 19:04 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В любой непонятной ситуации закупай товары для своей организации по завышенной цене. Видимо, по такому принципу принимал управленческие решения руководитель лесхоза из Витебской области. Проблемы у его предприятия начались 2 года назад. По информации ДФР, не выполнялись основные отраслевые показатели. В итоге ничего лучшего, как завуалировать плохие отчеты с помощью левых закупок руководитель не придумал. На протяжении двух лет организация закупала запчасти к технике, бытовую химию, компьютеры и другую оргтехнику по завышенным ценам. Как подсчитали оперативники, с помощью серой схемы было приобретено товаров на  сумму более 165 тысяч рублей. По факту злоупотребления служебными полномочиями в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. 

 
 
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В любой непонятной ситуации закупай товары для своей организации по завышенной цене. Видимо, по такому принципу принимал управленческие решения руководитель...
 
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