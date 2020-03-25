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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Руководитель лесхоза Витебской области закупал товары для своей организации по завышенной цене В любой непонятной ситуации закупай товары для своей организации по завышенной цене. Видимо, по такому принципу принимал управленческие решения руководитель...

В любой непонятной ситуации закупай товары для своей организации по завышенной цене. Видимо, по такому принципу принимал управленческие решения руководитель лесхоза из Витебской области. Проблемы у его предприятия начались 2 года назад. По информации ДФР, не выполнялись основные отраслевые показатели. В итоге ничего лучшего, как завуалировать плохие отчеты с помощью левых закупок руководитель не придумал. На протяжении двух лет организация закупала запчасти к технике, бытовую химию, компьютеры и другую оргтехнику по завышенным ценам. Как подсчитали оперативники, с помощью серой схемы было приобретено товаров на сумму более 165 тысяч рублей. По факту злоупотребления служебными полномочиями в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.