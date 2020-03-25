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Зашумят молодые леса и аллеи. На Гродненщине в «Неделе леса» примут участие около 8,5 тысячи человек

25.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Зашумят молодые леса и аллеи. На Гродненщине в «Неделе леса» примут участие около 8,5 тысячи человек

Добровольная акция «Неделя леса» проводится каждую весну, начиная с 2008 года.

В нынешнем году она пройдет с 28 марта по 4 апреля и будет приурочена к Году малой родины и 75-летию Великой Победы. В ходе акции будут созданы памятные аллеи вдоль могил погибших солдат знаковых исторических объектов.

Традиционно, кроме высадки новых лесов, в рамках акции проводятся работы по очистке территорий лесного фонда от хлама и бытового мусора, благоустройству мест отдыха.

Зашумят молодые леса и аллеи. На Гродненщине в «Неделе леса» примут участие около 8,5 тысячи человек

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В 2019 году в акции приняли участие свыше 8000 человек. Не меньшая активность ожидается и сегодня.

Как сообщили в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении, в каждом лесхозе предусмотрены объекты для участия в акции, подготовлен посадочный материал и инвентарь. Информацию о местах проведения акции можно узнать, обратившись в лесхозы, лесничества и на сайтах лесхозов в интернете.

За каждым крупным коллективом, участвующим в «Неделе леса», будет закреплен представитель лесхоза, который покажет, как правильно посадить дерево, проконтролирует все технологические параметры.

Зашумят молодые леса и аллеи. На Гродненщине в «Неделе леса» примут участие около 8,5 тысячи человек

– Для этого при областном управлении создан штаб по проведению «Недели леса», который определяет места и объемы посадок, количество посадочного материала, расстановку добровольцев, – рассказал «ГП» главный лесничий ГПЛХО Эдуард Лигер. – Такие же штабы созданы при каждом лесхозе.

ОТКУДА ПОСТУПИТ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Лесоводы Гродненщины располагают всем необходимым для возобновления лесов в регионе. В области 9 базисных питомников. В 2019 году лесхозы вырастили 33 миллиона штук сеянцев и саженцев для лесовосстановления и озеленения, в том числе 1 миллион штук посадочного материала с закрытой корневой системой. Для целей озеленения в лесных питомниках области выращена 461 тысяча штук саженцев 179 видов и форм древесных и кустарниковых пород.

Гродно на «Неделе леса» наведут порядок во всех городских лесах и высадят около 200 молодых сосен в районе улицы Томина" src="https://www.21.by/pub/news/2020/03/1585150691584809.jpg" alt="Зашумят молодые леса и аллеи. На Гродненщине в «Неделе леса» примут участие около 8,5 тысячи человек" width="597" height="362">

В 2020 году планируется выполнить лесовосстановление на площади более 3,6 тысячи гектаров. Основную часть вновь создаваемых лесов составляют хвойные насаждения – 76%, твердолиственные породы, (дуб, клен, ясень) – 12%, 12% занимают березовые и ольховые насаждения. Кроме основных лесообразующих пород создаются лесные культуры из редко встречаемых в Беларуси пород – бука европейского, лиственницы, клена, липы и березы карельской.

Такие породы деревьев будут высажены в ходе проведения акции. Помимо этого, на протяжении года для озеленения населенных пунктов, территорий предприятий, приусадебных участков лесхозы готовы реализовать юридическим и физическим лицам посадочный материал из лесных питомников.

ГДЕ ПОСАДЯТ НОВЫЕ ЛЕСА И АЛЛЕИ?

Последние годы леса области повреждались болезнями и вредителями, ветровалами и пожарами. Весной текущего года на этих площадях появятся новые деревья. Здесь будет работать основная масса участников «Недели леса».

Зашумят молодые леса и аллеи. На Гродненщине в «Неделе леса» примут участие около 8,5 тысячи человек

Например, в результате пожара весной 2019 года огромные территории были повреждены в Гожском лесничестве Гродненского лесхоза. В этом году планируется восстановить 116 гектаров леса, поврежденного пожаром. Будут созданы сосновые насаждения с примесью березы. Здесь начинают работу два студенческих отряда УО «Гродненский государственный электротехнический колледж имени Ивана Счастного» и два студенческих отряда УО «Гродненский государственный профессионально-технический колледж коммунального хозяйства».

Также будут восстанавливаться участки лесов, поврежденных короедом. Здесь появятся березовые рощи. Восстановят участки лесов, поврежденных ветровалом. Таким образом, в ходе акции продолжится восстановление березовой рощи за Скиделем недалеко от М6, уничтоженной ветровалом. Сегодня в этом месте уже четко просматриваются высаженные ряды сосны и березы.

Зашумят молодые леса и аллеи. На Гродненщине в «Неделе леса» примут участие около 8,5 тысячи человек

В Гродно около 200 деревьев высадят в лесном массиве района улицы Томина на участках, поврежденных вершинным короедом.

Множество деревьев высадят в районе Августовского канала.

С акции «Неделя леса» будет дан старт по озеленению вдоль дорог республиканского и местного значения. Здесь участки вдоль дорог, не относящиеся к лесному фонду, могут быть высажены саженцами, предоставленным посадочным материалом из базовых питомников ГПЛХО.

Важно и то, что акция направлена на привлечение внимания общественности к своим истокам, к своей малой родине, озеленению городов, сохранению и приумножению лесов.

Николай ШЛЫК
Фото: из архива «ГП»

https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Добровольная акция «Неделя леса» проводится каждую весну, начиная с 2008 года. В нынешнем году она пройдет с 28 марта по 4 апреля и будет приурочена к Году малой...
 
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