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Фото Роналду из спортзала шокировало фанаток

25.03.2020 18:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фото Роналду из спортзала шокировало фанаток

Криштиану Роналду разместил в своем Instagram-аккаунте фото с тренировки – он сидит на тренажере в спортзале и демонстрирует мышцы на ногах. 

Снимок нашел самые положительные отклики у фолловеров португальского футболиста, а некоторые поклонницы и вовсе признались, что лишились дара речи, увидев фото. 

Подписчики пришли в восторг от фигуры спортсмена и пожелали ему успехов в спорте.


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Криштиану Роналду разместил в своем Instagram-аккаунте фото с тренировки – он сидит на тренажере в спортзале и демонстрирует мышцы на ногах.  Снимок нашел самые...
 
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