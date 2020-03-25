Фото Роналду из спортзала шокировало фанаток

Источник материала: ОНТ

Криштиану Роналду разместил в своем Instagram-аккаунте фото с тренировки – он сидит на тренажере в спортзале и демонстрирует мышцы на ногах.

Снимок нашел самые положительные отклики у фолловеров португальского футболиста, а некоторые поклонницы и вовсе признались, что лишились дара речи, увидев фото.

Подписчики пришли в восторг от фигуры спортсмена и пожелали ему успехов в спорте.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram