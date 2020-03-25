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Фото Роналду из спортзала шокировало фанаток
Источник материала: ОНТ
Криштиану Роналду разместил в своем Instagram-аккаунте фото с тренировки – он сидит на тренажере в спортзале и демонстрирует мышцы на ногах.
Снимок нашел самые положительные отклики у фолловеров португальского футболиста, а некоторые поклонницы и вовсе признались, что лишились дара речи, увидев фото.
Подписчики пришли в восторг от фигуры спортсмена и пожелали ему успехов в спорте.
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Криштиану Роналду разместил в своем Instagram-аккаунте фото с тренировки – он сидит на тренажере в спортзале и демонстрирует мышцы на ногах. Снимок нашел самые...
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