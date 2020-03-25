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Щучинская милиция извинилась перед Николаем Соляником

25.03.2020 18:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общественно-политический активист Николай Соляник сообщил, что впервые в его "оппозиционной жизни" представители милиции принесли ему свои извинения, пишет "Гродненская Весна".

Еще 11 марта Николая Соляника на дороге Гродно-Лида остановили сотрудники ГАИ Щучинского района. Ими руководил капитан милиции Юрий Межва. Остановили Соляник совсем безосновательно и держали час времени для того, чтобы активист не попал в Лиду на общественно-политическое мероприятие.

24 марта на заседании комиссии по рассмотрению дела о якобы административном правонарушение со стороны Николая Соляник выяснилось, что он ничего не нарушал. В результате сотрудники МВД попросили у него прощения.

Николай Соляник отмечает такой беспрецедентный случай и подчеркивает, что такие извинения ему принесли впервые за все время его общественно-политической деятельности.
 
Теги: Гродно
 
 
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Общественно-политический активист Николай Соляник сообщил, что впервые в его "оппозиционной жизни" представители милиции принесли ему свои извинения,...
 
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