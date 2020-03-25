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Шестилетний сын актрисы Холли Берри учится ходить в маминых сапогах на каблуках

25.03.2020 18:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шестилетний сын актрисы Холли Берри учится ходить в маминых сапогах на каблуках

Шестилетний Масео, сын голливудской актрисы Холли Берри, учится ходить в маминых сапогах на каблуках и попытался в них забраться по лестнице. Видео опубликовала в своем Instagram Холли.

«Карантин. День 12», – подписала видео актриса.

Пользователей насмешил ролик, а некоторые отметили, что скоро мальчик научится ходить в них, как настоящая модель. Правда, некоторые фолловеры актрисы оказались обеспокоены, почему сыну пришла идея одеть мамину обувь.

 

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Шестилетний Масео, сын голливудской актрисы Холли Берри, учится ходить в маминых сапогах на каблуках и попытался в них забраться по лестнице. Видео опубликовала в...
 
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