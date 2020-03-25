Путин объявил в России нерабочую неделю и налоговые каникулы

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Владимир Путин заявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля объявляется в РФ нерабочей. При этом зарплата будет сохранена.

Транспорт, органы власти, медицина и другие структуры жизнеобеспечения на следующей неделе продолжат работу.

«Длинные выходные предоставлены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А…меня это не коснется». Это может коснуться каждого», – заявил президент РФ, передает tut.by.

Путин также заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию, которое было назначено на 22 апреля. Новая дата, по его словам, будет назначена после оценки ситуации в регионах и в целом по стране.

Президент России предложил меры поддержки бизнеса и граждан на этот период. В числе этих мер, в частности, предусматривается малому и среднему бизнесу предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев, а также отсрочку по кредитам. Для микропредприятий предлагается еще и отсрочка по страховым взносам в социальные фонды. Также предусматривается на шесть месяцев ввести мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.

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