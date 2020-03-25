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Корпорация Boeing намерена возобновить производство авиалайнеров 737 MAX

25.03.2020 18:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Корпорация Boeing намерена возобновить производство авиалайнеров 737 MAX

Корпорация Boeing заявила, что намерена вернуть в небо авиалайнер 737 MAX. 

Производство могут запустить в мае, а партнеров предупредили, чтобы в апреле были готовы поставить детали.

Выпуск этих самолетов остановили в январе – после катастроф в Индонезии и Эфиопии. Причиной случившегося в обоих случаях могли быть сбои в работе системы коррекции маневрирования.

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Корпорация Boeing заявила, что намерена вернуть в небо авиалайнер 737 MAX.  Производство могут запустить в мае, а партнеров предупредили, чтобы в апреле были готовы...
 
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