Корпорация Boeing намерена возобновить производство авиалайнеров 737 MAX

Источник материала: ОНТ

Корпорация Boeing заявила, что намерена вернуть в небо авиалайнер 737 MAX.

Производство могут запустить в мае, а партнеров предупредили, чтобы в апреле были готовы поставить детали.

Выпуск этих самолетов остановили в январе – после катастроф в Индонезии и Эфиопии. Причиной случившегося в обоих случаях могли быть сбои в работе системы коррекции маневрирования.

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