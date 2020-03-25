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Корпорация Boeing намерена возобновить производство авиалайнеров 737 MAX
Источник материала: ОНТ
Корпорация Boeing заявила, что намерена вернуть в небо авиалайнер 737 MAX.
Производство могут запустить в мае, а партнеров предупредили, чтобы в апреле были готовы поставить детали.
Выпуск этих самолетов остановили в январе – после катастроф в Индонезии и Эфиопии. Причиной случившегося в обоих случаях могли быть сбои в работе системы коррекции маневрирования.
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Корпорация Boeing заявила, что намерена вернуть в небо авиалайнер 737 MAX. Производство могут запустить в мае, а партнеров предупредили, чтобы в апреле были готовы...
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