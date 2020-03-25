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США и Бразилия планируют отменить карантин, опасаясь экономического кризиса
Источник материала: ОНТ
Опасаясь экономического кризиса, США и Бразилия собираются отменять карантин.
По мнению американских экспертов, изоляция грозит ростом безработицы и серьезным падением ВВП.
Тем временем Бразилия придерживается того, что на карантин нужно «посадить» только «группу риска» (людей за 60). При этом закрывать школы и университеты, как считают местные власти, нецелесообразно.
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Опасаясь экономического кризиса, США и Бразилия собираются отменять карантин. По мнению американских экспертов, изоляция грозит ростом безработицы и серьезным...
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