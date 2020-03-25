США и Бразилия планируют отменить карантин, опасаясь экономического кризиса

Источник материала: ОНТ

Опасаясь экономического кризиса, США и Бразилия собираются отменять карантин.

По мнению американских экспертов, изоляция грозит ростом безработицы и серьезным падением ВВП.

Тем временем Бразилия придерживается того, что на карантин нужно «посадить» только «группу риска» (людей за 60). При этом закрывать школы и университеты, как считают местные власти, нецелесообразно.

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