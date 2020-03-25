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«7-местный минивэн, грузовик на его базе». Какие электромобили разрабатывают белорусские учёные

25.03.2020 19:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Развитие электротранспорта обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Александр Владимирович, вот Вы у нас – разработчик белорусского электромобиля. Конкретно – какие перспективы, как он может и должен выглядеть, как Вам видится развитие в серию?

Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин» Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:
Мы сейчас, как институт, ведём два направления. Действительно, один, как Вы сказали, полностью белорусский электромобиль. Что такое автомобиль – давайте издалека.

Игорь Марзалюк:
Автомобиль должен двигаться. А всё остальное – антураж.

Александр Белевич:
В этот антураж, вложение в технологическую подготовку к производству этого антуража, а именно – кузов, то есть это миллионы, сотни миллионов долларов, на самом деле. То есть чтобы создать традиционный полностью белорусский электромобиль – это даже не сотни, это ближе, наверное, к миллиарду. И, соответственно, мы идём сейчас двумя путями.  

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Игорь Марзалюк:
А какая тогда конечная цена для потребителя будет?

Александр Белевич:
А тут зависит от серии. Поэтому западные автопроизводители – они не рассматривают серию там даже в 10 тысяч – это не серия для легкового автомобиля. Это сотни тысяч, для того чтобы машина окупилась. И миллионы. У нас, к сожалению, такого рынка внутри Беларуси, даже и с Россией, как бы, нет. И в связи с этим мы видим два пути.

С одной стороны – это кооперация с производителем автомобилей, а именно в части установки туда своих компонентов электрической установки, которые составляют вот эту инновационную, что ли, составляющую этого автомобиля. И в них сконцентрирована наибольшая добавочная стоимость именно по производству. А второй путь – это создание мелкосерийного производства – так называемых каркасно-панельных автомобилей. То есть это рамно-трубчатые конструкции, сваренные между собой с пластиковыми корпусами. То есть это какие-то лёгкие, малые автомобили. В основном – это развозной транспорт какой-то, малотехнологический.

«7-местный минивэн, грузовик на его базе». Какие электромобили разрабатывают белорусские учёные

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:  
Но всё равно – коммерческий транспорт, не личный. Поэтому перспектива в нашей стране, всё-таки, коммерческого электрического транспорта, его разработки и производство. Не личного транспорта, потому что, к сожалению, если мы на Geely в ближайшее время не организуем производство, то других вариантов не сильно много.  

Олег Быцко об электроавтомобилях: «Нам ещё в плане внедрения личного транспорта в больших городах надо пройти большой путь»

Александр Белевич:
И опять же легковой, поиск по созданию легкового автомобиля, правильно Олег Витальевич говорит, что мы сконцентрировали именно на коммерческий сегмент. Именно это на 7-местный минивэн, дальше идёт грузовик на его базе, мини-грузовичок. То есть тоже на базе минивэна, просто в грузовом исполнении.

Почему белорусы не спешат пересаживаться на электроавтомобили? Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический? 

Смотрите 25 марта в 20.30 на СТВ.  

Люди в материале: Александр Белевич, Олег Быцко, Игорь Марзалюк

 
 
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Развитие электротранспорта обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Александр Владимирович, вот Вы у нас –...
 
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