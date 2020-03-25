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Задержали главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука
25.03.2020 18:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Об этом Onliner рассказала жена Сергея Сацука Жанна. В районе 15:15 они вместе с мужем приехали к магазину в деревне Большое Стиклево. По словам Жанны, возле входа в магазин к Сергею подошли двое парней в черных пальто.
Выяснилось, что это сотрудники Комитета госконтроля, которые заявили, что Сергей Сацук задержан. По каким причинам, жене журналиста не сообщили.
— Его телефон не отвечает: сначала были короткие гудки, потом длинные, но трубку он не берет, — объясняет Жанна.
Мы пытаемся получить информацию в КГК, но пока пресс-служба не берет трубку.
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Об этом Onliner рассказала жена Сергея Сацука Жанна. В районе 15:15 они вместе с мужем приехали к магазину в деревне Большое Стиклево. По словам Жанны, возле входа в...
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