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Задержали главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука

25.03.2020 18:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Об этом Onliner рассказала жена Сергея Сацука Жанна. В районе 15:15 они вместе с мужем приехали к магазину в деревне Большое Стиклево. По словам Жанны, возле входа в магазин к Сергею подошли двое парней в черных пальто.

Задержали главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука

Выяснилось, что это сотрудники Комитета госконтроля, которые заявили, что Сергей Сацук задержан. По каким причинам, жене журналиста не сообщили.

— Его телефон не отвечает: сначала были короткие гудки, потом длинные, но трубку он не берет, — объясняет Жанна.

Мы пытаемся получить информацию в КГК, но пока пресс-служба не берет трубку.

 
 
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  Об этом Onliner рассказала жена Сергея Сацука Жанна. В районе 15:15 они вместе с мужем приехали к магазину в деревне Большое Стиклево. По словам Жанны, возле входа в...
 
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