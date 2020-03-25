В игре Minecraft появится бесплатный образовательный контент для детей

сайте игры. Компания Microsoft заявила о том, что в игре Minecraft временно появится бесплатный образовательный контент для детей. Доступ к нему будет открыт бесплатно до 30 июня, а его запуск связан с тем, что школьники вынужденно сидят дома во время карантина, сообщается наигры.





"Учителя по всему миру делают все возможное для того, чтобы предоставить цифровые уроки для полумиллиарда учеников, которые не ходят в школы из-за пандемии COVID-19. Это непростое задание и мы хотим внести нашу лепту в то, чтобы сохранить молодые умы острыми и стимулированными", - говорится в заявлении.









В игре появилась новая образовательная категория. Отмечается, что в обучающие игры можно будет играть как в одиночку, так и с детьми, родителями или друзьями. Не выходя из дому, можно изучать МКС и структуру глаза человека.





"Мы также включили десять миров из нашего сообщества создателей Marketplace! Вы можете исследовать возобновляемую энергию, морскую биологию, историю Греции и многое другое! Миры включают планы уроков, творческое письмо, сложные задачи и хитрые головоломки", – заявили в Microsoft.





ссылке . Образовательный контент Mincraft доступен по







