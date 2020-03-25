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Посмотрите, как выглядит BMW 7-Series, который 23 года простоял в капсуле с циркуляцией воздуха
Источник материала: Tut.by
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Этот автомобиль был выпущен в 1997 году. По словам нынешнего владельца «семерки», он купил машину у женщины 1927 года рождения и сразу же поместил в капсулу с механической циркуляцией воздуха. Автомобиль в идеальном состоянии, на одометре всего 254 километра.
Под капотом этого BMW установлен 4,4-литровый бензиновый двигатель V8. Его мощность составляет 286 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Коробка передач — пятидиапазонный автомат.
На момент публикации материала цена автомобиля составляет 55 049 евро и постоянно растет. Аукцион продлится до 31 марта.
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На момент публикации материала цена автомобиля - 55 049 евро. Аукцион продлится до 31 марта.
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