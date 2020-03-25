Посмотрите, как выглядит BMW 7-Series, который 23 года простоял в капсуле с циркуляцией воздуха

Источник материала: Tut.by

На аукцион выставили BMW 740i, который более двух десятков лет простоял в специальной капсуле с циркуляцией воздуха.





Этот автомобиль был выпущен в 1997 году. По словам нынешнего владельца «семерки», он купил машину у женщины 1927 года рождения и сразу же поместил в капсулу с механической циркуляцией воздуха. Автомобиль в идеальном состоянии, на одометре всего 254 километра.

Под капотом этого BMW установлен 4,4-литровый бензиновый двигатель V8. Его мощность составляет 286 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Коробка передач — пятидиапазонный автомат.















На момент публикации материала цена автомобиля составляет 55 049 евро и постоянно растет. Аукцион продлится до 31 марта.