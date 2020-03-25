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BTS запустили онлайн-курсы корейского языка
Источник материала: ОНТ
Самая популярная K-pop группа BTS запустили онлайн-курсы корейского языка. Изучать его можно
В трехминутных роликах музыканты объясняют основы грамматики, фонетику и устойчивые выражения. На первых уроках ученики могут узнать, как представиться, поздороваться, попрощаться, а также спросить у собеседника «как дела».
Методика изучения, которая представлена на онлайн-ресурсе, разработана профессором Хо Ёном, преподавателем кафедры корейского образования в Университете иностранных языков Ханкук.
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Самая популярная K-pop группа BTS запустили онлайн-курсы корейского языка. Изучать его можно на платформе Weverse. В трехминутных роликах музыканты объясняют основы...
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