В Гродно судят руководителя кружка, который якобы курил марихуану с детьми

Ранее на суде выслушали пострадавших — трёх подростков, а также свидетелей. Одно судебное заседание проходило в закрытом режиме: на нём изучались материалы под грифом "секретно".





TUT.by. 25 марта суд выслушал позицию обвиняемого, пишет





Руководителя частного кружка робототехники задержали в октябре 2019 года в офисе в центре Гродно, где он проводил занятия.





По версии обвинения, одного из подростков мужчина склонил к употреблению наркотиков 12 раз, второго — 9, третьего — три раза.





С начала процесса и родители пострадавших, и сам обвиняемый просили сделать слушания закрытыми. В среду 25 марта это ходатайство поддержал и прокурор, обратив внимание на то, что на суде затрагиваются интересы несовершеннолетних. Судья ходатайство не удовлетворил, но предложил собравшимся проявить сознательность и покинуть зал, если у них есть желание. В результате остались только участники судебного процесса и журналисты.





Руководитель кружка сообщил, что предлагал ученикам только полынь и шалфей, а не марихуану. Однако при этом мужчина обставлял всё так, чтобы было похоже на незаконныя действия: он закрывал дверь на ключ, говорил шепотом.









Руководитель кружка объяснил, что иногда курил на работе марихуану сам. Поэтому решил обезопаситься, втянув детей в якобы незаконные действия. Он надеялся, что после этого они будут молчать.





Мужчина признал себя виновным только в хранении и переработке наркотических средств без цели сбыта. Он расказал, что купил марихуану для себя только один раз — у незнакомых людей около гродненского Драмтеатра. Часть он спрятал в мужском туалете в том же здании, где располагалась студия робототехники.





Курил марихуану и дома, и на работе. Выброшенную бутылку из-под марихуаны увидел один из подростков. Руководитель кружка испугался, что тот кому-нибудь расскажет, и пригласил его вместе покурить. Но подростку он предложил не марихуану, а полынь, говорит мужчина.





"Я знал, что эта трава также обладает лёгким расслабляющим действием. Поэтому я предложил пострадавшему её, а не наркотик!" — заявляет обвиняемый. По его словам, он несколько раз давал детям курить полынь, а потом — шалфей, так как не смог найти полынь в аптеках.





В деле фигурирует эпизод, когда руководитель кружка предлагал детям так называемые "марки" — психотропные вещества. Житель Гродно заявляет, что на самом деле это были листы бумаги с шалфеем. А заявления детей об изменениях в ощущениях (например, путанице в цветах) он объясняет эффектом плацебо.





Объяснить, почему в моче одного из подростков были обнаружены каннабиноиды, мужчина тоже не смог.





Тем не менее руководитель кружка попросил прощения у подростков и их родителей за то, что им пришлось участвовать в расследовании и в суде.