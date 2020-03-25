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Поститься полезно для женского здоровья, считают ученые
Источник материала: ОНТ
Австралийские исследователи Сиднейского университета пришли к выводу, что соблюдение поста положительно сказывается на состоянии женского организма. Соответствующая статья
Ученые пришли к выводу о пользе поста в ходе экспериментов над грызунами – они не кормили мышей в течение 6 часов каждый день в течение месяца.
Оказалось, что голодание положительно влияло на состояние подопытных – во время «поста» печень самок мышей сделала достаточные запасы жира в печени, причем равномернее распоряжались этими запасами в отличие от самцов. Также было установлено, что после каждого шестичасового воздержания от пищи у самок снижался уровень инсулина в крови.
Основываясь на полученных данных, ученые сделали вывод, что голодание способствует снижению риска возникновения диабета, является профилактикой высокого артериального давления и других заболеваний.
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Австралийские исследователи Сиднейского университета пришли к выводу, что соблюдение поста положительно сказывается на состоянии женского организма....
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