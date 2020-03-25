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Поститься полезно для женского здоровья, считают ученые

25.03.2020 19:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поститься полезно для женского здоровья, считают ученые

Австралийские исследователи Сиднейского университета пришли к выводу, что соблюдение поста положительно сказывается на состоянии женского организма. Соответствующая статья опубликована в издании The Journal of Physiology.

Ученые пришли к выводу о пользе поста в ходе экспериментов над грызунами – они не кормили мышей в течение 6 часов каждый день в течение месяца. 

Оказалось, что голодание положительно влияло на состояние подопытных – во время «поста» печень самок мышей сделала достаточные запасы жира в печени, причем равномернее распоряжались этими запасами в отличие от самцов. Также было установлено, что после каждого шестичасового воздержания от пищи у самок снижался уровень инсулина в крови. 

Основываясь на полученных данных, ученые сделали вывод, что голодание способствует снижению риска возникновения диабета, является профилактикой высокого артериального давления и других заболеваний. 

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Австралийские исследователи Сиднейского университета пришли к выводу, что соблюдение поста положительно сказывается на состоянии женского организма....
 
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