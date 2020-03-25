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Крупный пожар разгорелся в Чашникском районе

25.03.2020 19:32 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Предполагается, что причиной стало выжигание сухой травы. Сообщение спасателям поступило накануне вечером от жителей деревни Хавчи Чашникского района. Сильный огонь охватил два сарая и баню. Главной задачей бойцов МЧС было отстоять у стихии жилой дом, стоявший по соседству. Крупное возгорание обошлось без пострадавших. Если дом удалось сохранить, то два сарая и баня практически полностью уничтожены огнем. По факту пожара проводится проверка, устанавливается причина ЧП.

 
 
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Предполагается, что причиной стало выжигание сухой травы. Сообщение спасателям поступило накануне вечером от жителей деревни Хавчи Чашникского района. Сильный...
 
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