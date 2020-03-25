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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупный пожар разгорелся в Чашникском районе Предполагается, что причиной стало выжигание сухой травы. Сообщение спасателям поступило накануне вечером от жителей деревни Хавчи Чашникского района. Сильный...

Предполагается, что причиной стало выжигание сухой травы. Сообщение спасателям поступило накануне вечером от жителей деревни Хавчи Чашникского района. Сильный огонь охватил два сарая и баню. Главной задачей бойцов МЧС было отстоять у стихии жилой дом, стоявший по соседству. Крупное возгорание обошлось без пострадавших. Если дом удалось сохранить, то два сарая и баня практически полностью уничтожены огнем. По факту пожара проводится проверка, устанавливается причина ЧП.