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Десятилетний мальчик довел до слез фармацевта всего лишь одной запиской
Источник материала: ОНТ
В Великобритании десятилетний мальчик передал 43-летнему работнику аптеки записку, которая заставила его плакать. Об этом
Ален Вейр работает в аптеке в графстве Шропшир. Однажды поздно вечером он заметил мальчика на улице – тот дожидался его. Ребенка звали Итан. При встрече он дал Вейеру упаковку чипсов Pringles, пачку печенья Matchmakers, конфеты и записку. В ней мальчик благодарил аптекаря за работу.
«Спасибо за всё, что вы делаете для нас в это безумное время. Жизнь продолжается благодаря таким людям, как вы. Будьте осторожны, вы все делаете замечательную работу. С любовь, Итан, 10 лет»
Эти слова растрогали мужчину до слез. Из-за распространения COVID-19 Вейер работает по 16 часов в день — с семи утра до одиннадцати вечера. Он очень устает и практически не видится с родными.
Чуть позже мужчина поделился всеми угощениями от Итана с другими работниками аптеки.
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В Великобритании десятилетний мальчик передал 43-летнему работнику аптеки записку, которая заставила его плакать. Об этом сообщает Liverpool Echo. Ален Вейр работает в...
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