Обновленную площадь Победы в Минске можно будет увидеть в апреле

Источник материала: ОНТ

Мультимедийный экран, декоративная подсветка и дополнительные информационные стенды о войне и мирных днях – уже в апреле минчане смогут любоваться обновленной после реставрации площадью Победы.

С лета прошлого года специалисты обновили гранитный обелиск, увенчанный трехметровым изображением ордена Победы. Заделали трещины и сколы, очистили камень и восстановили гранитное мощение. Новый облик обрел и подземный уровень. Здесь восстановлены все надписи, декоративные элементы, стеклянный венок (в точности по старым чертежам).

Анна Галинская, заместитель директора по научной работе Музея истории Великой Отечественной войны: «Подготовка к оформлению нижней площадки велась достаточно серьезно. Перед нами стояла задача – показать, почему, с какой целью был создан монумент. От оборонительных боев на территории Беларуси летом 1941 года и до победного мая 1945 года с более широким показом партизанского движения, конечно, оккупационный режим».

Теперь на стенах подземного перехода метро – архивные фото и копии произведений белорусских художников, которые были участниками Великой Отечественной войны. «Оборона Брестской крепости» 41-го, «Парад партизан» 44-го – около 30-ти произведений сопровождают моменты победного мая на мультимедийном экране.

Мария Гореликова, ведущий научный сотрудник отдела истории партизанского движения Музея истории Великой Отечественной войны: «Многие дети в годы войны помогали партизанам не только участием в операциях, но и своим талантом. Среди них был Ваня Стасевич. Когда началась война, ему шел 12-й год. Ваня дошел до Берлина. После войны продолжил рисовать, стал известным художником, конечно, свое партизанское прошлое не забыл. Одну из картин Ивана Стасевича минчане и гости столицы смогут увидеть уже в апреле на площади Победы».

А пока без выходных и в двухсменном режиме команда мастеров приводит в порядок оставшуюся часть кругового подземного перехода. Следующий шаг – озеленение снаружи.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram