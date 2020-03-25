ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Обновленную площадь Победы в Минске можно будет увидеть в апреле

25.03.2020 18:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Обновленную площадь Победы в Минске можно будет увидеть в апреле

Мультимедийный экран, декоративная подсветка и дополнительные информационные стенды о войне и мирных днях – уже в апреле минчане смогут любоваться обновленной после реставрации площадью Победы. 

С лета прошлого года специалисты обновили гранитный обелиск, увенчанный трехметровым изображением ордена Победы. Заделали трещины и сколы, очистили камень и восстановили гранитное мощение. Новый облик обрел и подземный уровень. Здесь восстановлены все надписи, декоративные элементы, стеклянный венок (в точности по старым чертежам). 

Анна Галинская, заместитель директора по научной работе Музея истории Великой Отечественной войны: «Подготовка к оформлению нижней площадки велась достаточно серьезно. Перед нами стояла задача – показать, почему, с какой целью был создан монумент. От оборонительных боев на территории Беларуси летом 1941 года и до победного мая 1945 года с более широким показом партизанского движения, конечно, оккупационный режим».  

Теперь на стенах подземного перехода метро – архивные фото и копии произведений белорусских художников, которые были участниками Великой Отечественной войны. «Оборона Брестской крепости» 41-го, «Парад партизан» 44-го – около 30-ти произведений сопровождают моменты победного мая на мультимедийном экране.  

Мария Гореликова, ведущий научный сотрудник отдела истории партизанского движения Музея истории Великой Отечественной войны: «Многие дети в годы войны помогали партизанам не только участием в операциях, но и своим талантом. Среди них был Ваня Стасевич. Когда началась война, ему шел 12-й год. Ваня дошел до Берлина. После войны продолжил рисовать, стал известным художником, конечно, свое партизанское прошлое не забыл. Одну из картин Ивана Стасевича минчане и гости столицы смогут увидеть уже в апреле на площади Победы». 

А пока без выходных и в двухсменном режиме команда мастеров приводит в порядок оставшуюся часть кругового подземного перехода. Следующий шаг – озеленение снаружи.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мультимедийный экран, декоративная подсветка и дополнительные информационные стенды о войне и мирных днях – уже в апреле минчане смогут любоваться обновленной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Крупный пожар разгорелся в Чашникском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика