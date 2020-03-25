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Обновленную площадь Победы в Минске можно будет увидеть в апреле
Источник материала: ОНТ
Мультимедийный экран, декоративная подсветка и дополнительные информационные стенды о войне и мирных днях – уже в апреле минчане смогут любоваться обновленной после реставрации площадью Победы.
С лета прошлого года специалисты обновили гранитный обелиск, увенчанный трехметровым изображением ордена Победы. Заделали трещины и сколы, очистили камень и восстановили гранитное мощение. Новый облик обрел и подземный уровень. Здесь восстановлены все надписи, декоративные элементы, стеклянный венок (в точности по старым чертежам).
Теперь на стенах подземного перехода метро – архивные фото и копии произведений белорусских художников, которые были участниками Великой Отечественной войны. «Оборона Брестской крепости» 41-го, «Парад партизан» 44-го – около 30-ти произведений сопровождают моменты победного мая на мультимедийном экране.
А пока без выходных и в двухсменном режиме команда мастеров приводит в порядок оставшуюся часть кругового подземного перехода. Следующий шаг – озеленение снаружи.
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Мультимедийный экран, декоративная подсветка и дополнительные информационные стенды о войне и мирных днях – уже в апреле минчане смогут любоваться обновленной...
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