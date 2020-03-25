Останки птерозавров нашли в Сахаре. Находке более 100 млн лет

Источник материала: ОНТ

Кости и челюсти трех новых видов зубастых птерозавров — летающих рептилий, живших в Африке около 100 млн лет назад, обнаружили в Сахаре 25 марта. Об этом пишет Phys.org.

Исследование показало, что африканские птерозавры были очень похожи на тех, что были найдены на других континентах.

Образцы передали исследователям шахтеры из небольшой деревни Бегга, расположенной недалеко от Эрфуда, что на юго-востоке Марокко.

Останки птерозавров очень редки. Большая их часть была найдена на территории Европы, Южной Америки и Азии. Эти новые находки очень интересны и открывают окно в мир птерозавров в меловой Африке.

Один из видов относится к Anhanguera — ранее находили только в Бразилии. Другой, Орнитохейрус, до сих пор встречался только в Англии и Средней Азии.

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