|
В работе проводного интернета от «Белтелекома» в Могилевской области произошел сбой
Источник материала: Tut.by
По сообщениям наших читателей, а также комментаторов в сообществе «
О проблемах с интернетом от «Белтелекома» сообщили абоненты из Могилева, Бобруйска и Осиповичей. Причем некоторые отмечают, что Zala продолжает работать.
В комментариях в официальном сообществе уже делятся лайфхаками, как можно вернуть связь. Например, один из пользователей советует поставить «DNS сервера Google — 8.8.8.8 и 8.8.4.4».
В техподдержке сообщили, что в курсе проблемы, но восстановительные работы уже ведутся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восстановительные работы уже ведутся.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)