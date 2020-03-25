В работе проводного интернета от «Белтелекома» в Могилевской области произошел сбой

Источник материала: Tut.by

По сообщениям наших читателей, а также комментаторов в сообществе « Белтелеком — интернет и телевидение в Беларуси », примерно в 19.30 в Могилевской области начались сбои в работе проводного фиксированного интернета.



Фото: Reuters

О проблемах с интернетом от «Белтелекома» сообщили абоненты из Могилева, Бобруйска и Осиповичей. Причем некоторые отмечают, что Zala продолжает работать.

В комментариях в официальном сообществе уже делятся лайфхаками, как можно вернуть связь. Например, один из пользователей советует поставить «DNS сервера Google — 8.8.8.8 и 8.8.4.4».

В техподдержке сообщили, что в курсе проблемы, но восстановительные работы уже ведутся.