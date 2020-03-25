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Более 20 лифтов заменят в жилых домах Партизанского района

25.03.2020 21:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В жилых домах Партизанского района заменят более 20 лифтов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 20 лифтов заменят в жилых домах Партизанского района

Срок службы лифтов – 25 лет. В районе их 322. Модернизация началась еще два года назад. За это время успели обновить более 30.

Новые подъемники в 2020 году установят в многоэтажках на улицах Холмогорской, Солтыса, Азгура и Менделеева. Протестировать новые кабины можно будет в конце мая.

Более 20 лифтов заменят в жилых домах Партизанского района

Дмитрий Дубовец, главный инженер КУП «ЖКХ Партизанского района»:
В данных лифтах устанавливаются камеры видеонаблюдения, где идет запись с регистратора, который находится в машинном отделении. В случае какого-то повреждения или акта вандализма в дальнейшем можно сделать просмотр.

Люди в материале: Дмитрий Дубовец

 
 
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Новости Беларуси. В жилых домах Партизанского района заменят более 20 лифтов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Срок службы лифтов – 25 лет. В районе их 322....
 
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