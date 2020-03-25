Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Инны Макаровой

Источник материала: ОНТ

Сегодня не стало звезды советского кино – Инны Макаровой. Ей было 93 года. Соболезнования родным и близким народной артистки СССР выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент отметил, что созданные актрисой образы покоряют зрителя искренностью и самобытностью.

Напомним, наибольшую известность актрисе принесли роли в фильмах «Дорогой мой человек», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Молодая гвардия», которые снимались еще в середине прошлого века, но с удовольствием мы смотрим их и сегодня.

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