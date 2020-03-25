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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Инны Макаровой

25.03.2020 21:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Инны Макаровой

Сегодня не стало звезды советского кино – Инны Макаровой. Ей было 93 года. Соболезнования родным и близким народной артистки СССР выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.  

Президент отметил, что созданные актрисой образы покоряют зрителя искренностью и самобытностью. 

Напомним, наибольшую известность актрисе принесли роли в фильмах «Дорогой мой человек», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Молодая гвардия», которые снимались еще в середине прошлого века, но с удовольствием мы смотрим их и сегодня.

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Сегодня не стало звезды советского кино – Инны Макаровой. Ей было 93 года. Соболезнования родным и близким народной артистки СССР выразил Президент Беларуси...
 
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