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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Инны Макаровой
Источник материала: ОНТ
Сегодня
Президент отметил, что созданные актрисой образы покоряют зрителя искренностью и самобытностью.
Напомним, наибольшую известность актрисе принесли роли в фильмах «Дорогой мой человек», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Молодая гвардия», которые снимались еще в середине прошлого века, но с удовольствием мы смотрим их и сегодня.
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Сегодня не стало звезды советского кино – Инны Макаровой. Ей было 93 года. Соболезнования родным и близким народной артистки СССР выразил Президент Беларуси...
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