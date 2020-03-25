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Необычные фигурки из технического мусора создает мастер из Вилейского района

25.03.2020 21:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оригинальный подход. Мастер из Вилейского района создает необычные фигурки из технического мусора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Необычные фигурки из технического мусора создает мастер из Вилейского района

Этим видом творчества он заинтересовался год назад. На предприятии, где мужчина работает, даже организуют его выставки. С чего начинается работа над шедеврами?

Ответ в видеоматериале Анастасии Кончиц.

Необычные фигурки из технического мусора создает мастер из Вилейского района

Необычные фигурки из технического мусора создает мастер из Вилейского района

 

 

 

 

 

Люди в материале: Анастасия Кончиц, Юрий Сенько

 
 
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Новости Беларуси. Оригинальный подход. Мастер из Вилейского района создает необычные фигурки из технического мусора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Этим...
 
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