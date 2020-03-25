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Необычные фигурки из технического мусора создает мастер из Вилейского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оригинальный подход. Мастер из Вилейского района создает необычные фигурки из технического мусора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Этим видом творчества он заинтересовался год назад. На предприятии, где мужчина работает, даже организуют его выставки. С чего начинается работа над шедеврами?
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Новости Беларуси. Оригинальный подход. Мастер из Вилейского района создает необычные фигурки из технического мусора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Этим...
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