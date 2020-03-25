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Тепло и солнечно: прогноз погоды на 26 марта в Беларуси

25.03.2020 21:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тепло и солнечно: прогноз погоды на 26 марта в Беларуси

В нашей стране установилась солнечная и сухая погода, хотя средняя температура воздуха пока еще немного ниже нормы. В ближайшие дни столбики термометров поднимутся.  

Завтра погоду все еще будет определять погожий антициклон с центром над Беларусью. Двигаясь на Смоленскую область, он обеспечит интенсивное прогревание воздуха. В условиях солнечной и тихой погоды будет вполне комфортно. 

В четверг – малооблачно и без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Влажность воздуха – до 70%. Атмосферное давление существенно не изменится. 

Утром температура будет колебаться в районе -2°C… -3°C, но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет еще на 5-7 градусов прохладнее.  

К середине дня воздух хорошо прогреется: от +6°C по западу до +8°C по юго-востоку. В Витебске и Могилеве средние значения – около +7°C.  

К вечеру температура опустится на пару градусов. Теплее всего в Витебске и Бресте – +5°C. В остальных регионах на градус ниже.  

В последующие сутки характер метеоусловий существенно не изменится, а показатели термометров продолжат расти. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Осадки не прогнозируются. В темное время суток ночью будет от 0 до -7°C, по северо-востоку местами до -9°C. Днем ожидается +9… +15°C. В субботу еще на пару градусов теплее.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В нашей стране установилась солнечная и сухая погода, хотя средняя температура воздуха пока еще немного ниже нормы. В ближайшие дни столбики термометров...
 
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