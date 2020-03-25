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Оппозиция запустила сайт с голосованием за «единого» кандидата: Выборы по SMS
Источник материала: Партизан
Со среды, 25 марта начал свою работу сайт, на котором можно проголосовать за одного из трех кандидатов, которые претендуют на звание единого кандидата в президенты от оппозиции.
На сайте
Чтобы получить доступ к голосованию, нужно будет ввести номер мобильного телефона, на который придет смс с кодом доступа, пишет
«Участники голосования дают согласие на участие в инициативной группе единого кандидата и считают участие действующего главы государства в выборах незаконным», — уточняется на сайте.
Интересно, что для голосования можно ввести телефонные номера Беларуси, Чехии или Швейцарии.
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Со среды, 25 марта начал свою работу сайт, на котором можно проголосовать за одного из трех кандидатов, которые претендуют на звание единого кандидата в президенты...
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