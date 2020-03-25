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Оппозиция запустила сайт с голосованием за «единого» кандидата: Выборы по SMS

25.03.2020 21:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Со среды, 25 марта начал свою работу сайт, на котором можно проголосовать за одного из трех кандидатов, которые претендуют на звание единого кандидата в президенты от оппозиции.

Оппозиция запустила сайт с голосованием за «единого» кандидата: Выборы по SMS
На сайте prezident21by.org можно проголосовать за понравившегося кандидата. Всего кандидатов осталось трое: Николай Козлов (лидер Объединенной гражданской партии), Ольга Ковалькова (сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская партизанская демократия»), Юрий Губаревич (председатель движения «За свободу»). 16 марта свою кандидатуру снял Павел Северинец (сопредседатель Белорусского христианской демократии), а 17 марта — Алексей Янушкевич (заместитель председателя Партии БНФ).

Чтобы получить доступ к голосованию, нужно будет ввести номер мобильного телефона, на который придет смс с кодом доступа, пишет «Телеграф». Голосование будет проходить двумя способами: можно будет проголосовать «за» — такой способ зачтется при избирании единого кандидата, а второй способ — можно проголосовать «за» двух понравившихся кандидатов и «против» не понравившегося кандидата — эти результаты учитываться не будут, но покажут, кто является «компромиссной фигурой».

«Участники голосования дают согласие на участие в инициативной группе единого кандидата и считают участие действующего главы государства в выборах незаконным», — уточняется на сайте.

Интересно, что для голосования можно ввести телефонные номера Беларуси, Чехии или Швейцарии.
 
 
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Со среды, 25 марта начал свою работу сайт, на котором можно проголосовать за одного из трех кандидатов, которые претендуют на звание единого кандидата в президенты...
 
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