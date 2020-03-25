Оппозиция запустила сайт с голосованием за «единого» кандидата: Выборы по SMS

Чтобы получить доступ к голосованию, нужно будет ввести номер мобильного телефона, на который придет смс с кодом доступа, пишет. Голосование будет проходить двумя способами: можно будет проголосовать «за» — такой способ зачтется при избирании единого кандидата, а второй способ — можно проголосовать «за» двух понравившихся кандидатов и «против» не понравившегося кандидата — эти результаты учитываться не будут, но покажут, кто является «компромиссной фигурой».