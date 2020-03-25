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Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление кокаина
Источник материала: Tut.by
Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина,
Дьяков с 2011 года выступает в Континентальной хоккейной лиге. В этом сезоне он провел 34 матча за владивостокский «Адмирал».
До этого он играл за «Югру», «Торпедо», «Ладу», «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург».
В 2013 Дьяков защищал цвета молодежной сборной России на чемпионате мира U-20.
Напомним, что ранее за употребление кокаина был дисквалифицирован форвард сборной России и «Вашингтона» Евгений Кузнецов. На матчи НХЛ санкции не распространяются.
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Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина, сообщает сайт Международной федерации хоккея.
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