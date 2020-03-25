Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление кокаина

Источник материала: Tut.by

Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина, сообщает сайт Международной федерации хоккея.



Фото: ХК «Адмирал»

Дьяков с 2011 года выступает в Континентальной хоккейной лиге. В этом сезоне он провел 34 матча за владивостокский «Адмирал».

До этого он играл за «Югру», «Торпедо», «Ладу», «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург».

В 2013 Дьяков защищал цвета молодежной сборной России на чемпионате мира U-20.

Напомним, что ранее за употребление кокаина был дисквалифицирован форвард сборной России и «Вашингтона» Евгений Кузнецов. На матчи НХЛ санкции не распространяются.