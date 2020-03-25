Уникальную фреску монастыря кармелитов реставрируют в Белыничах ко Дню белорусской письменности

Источник материала: ОНТ

Старинные фрески белыничского монастыря кармелитов возрождает реставратор из Мстиславля. Одна из них «Восхождение на Голгофу» – станет центральным экспонатом в День белорусской письменности. Сейчас в реставрационной мастерской – основной этап работ.

Словно доктор больному, реставратор Юрий Малиновский накладывает на фрагмент компресс, исцеляя раны старинной фрески. И тут же берется за скальпель: несколько движений и под слоями старой краски открывается древний рисунок.

Юрий Малиновский, художник-реставратор: «Когда его переносили с места на место, произошло смещение. И когда мы его начнем стыковать, то не получится. Этот кусочек не входит. Значит, нам нужно этот фрагмент отслоить и возвратить его опять на место. Сместив на три миллиметра».

К этим фрескам Юрий Малиновский впервые прикоснулся 40 лет назад. Тогда он только снимал эти фрагменты с монастырских стен – почти 70 квадратных метров живописного полотна. Все эти годы они хранились в фондах музея в Могилеве, чтобы однажды снова попасть в руки мастера. Для реставрации выбрали четырехметровую фреску «Восхождение на Голгофу».

Три века назад эти росписи украшали стены Белыничского монастыря. Построенная в XVII веке христианская обитель стала центром притяжения паломников с ближних и далеких земель.

Чтобы здание было крепким, в строительный раствор добавляли куриные яйца. Разумеется, в маленьком местечке в несколько сотен дворов нужного количества было не собрать. Гонцов отправляли в Литву и Россию, а кирпичи из Могилева в Белыничи люди передавали по цепочке. Правда, это только красивая легенда, ведь первые монастырские постройки были деревянными.

Каждый год десять тысяч верующих приходили на эту землю поклониться чудотворной иконе Белыничской Божьей Матери. Слава о ней дошла до Папы Римского и лик короновали. Все изменилось после революции: монастырь закрыли. Потом приспособили постройки под библиотеку, кинотеатр, склады, а фрески скрыли под толстым слоем краски. Однажды случился пожар и остатки здания взорвали.

Теперь на этом месте – православный храм, кинотеатр, автостоянка. Сохранилась только одна монастырская постройка – в ней пара магазинов, а сам монастырь – лишь на страницах брошюр. Однако осталась история, прикоснуться к ней сможет каждый, кто приедет в Белыничи в начале сентября на День белорусской письменности. На подготовку города к празднику потратят 27 миллионов рублей.

Возродят и еще один объект – районный краеведческий музей. Его по сути надо построить заново. Почетное место в нем найдется и для фрески (она станет центральным экспонатом зала «Духовность»).

Фреска отреставрирована почти наполовину. Уже собраны отдельные эпизоды. Когда каждый фрагмент будет восстановлен, полотно соберут сперва на полу в мастерской, доработают детали, а затем доставят в музей.

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