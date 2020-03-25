Хранят аутентичные традиции. В деревне Морочь на базе школы создали историко-этнографический музей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аутентичные традиции и историко-культурное наследие малой родины хранят в деревне Морочь Клецкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Здесь на базе школы создан историко-этнографический музей. В экспозиции более тысячи различных экспонатов: предметы народного быта, элементы одежды, скатерти, полотенца. Но музей не только хранилище исторического материала. Школьники здесь активно проводят и исследовательскую работу.









Алексей Абабурко, учащийся Морочской средней школы:

Ці ведаеце вы, што ў нашай вёсцы кожная сям'я мае мянушку, а некаторыя сем'і і не адну? Лермантаў, Пушкін і так 250 мянушак, якія мы сабралі, даследавалі і выдалі тлумачальны слоўнік.





Анна Абабурко, учащаяся Морочской средней школы:

У нашай вёсцы на хрэсьбіны няслі пачастунак: збанок з кампотам, наверх клалі бліны або сухую яечню, затым каўбасу, зноў бліны або сухую яечню, уздоўж перавязвалі ручніком, а ўпоперак – рознакаляровай стужкай.









К тому же при музее создан музыкальный кружок. Его участники изучают и восстанавливают народный фольклор.

Ежегодно учащиеся Морочской школы пишут научные и исследовательские работы, посвященные культуре, истории быта родной деревни.



