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Хранят аутентичные традиции. В деревне Морочь на базе школы создали историко-этнографический музей

25.03.2020 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аутентичные традиции и историко-культурное наследие малой родины хранят в деревне Морочь Клецкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хранят аутентичные традиции. В деревне Морочь на базе школы создали историко-этнографический музей

Здесь на базе школы создан историко-этнографический музей. В экспозиции более тысячи различных экспонатов: предметы народного быта, элементы одежды, скатерти, полотенца. Но музей не только хранилище исторического материала. Школьники здесь активно проводят и исследовательскую работу.

Хранят аутентичные традиции. В деревне Морочь на базе школы создали историко-этнографический музей

Хранят аутентичные традиции. В деревне Морочь на базе школы создали историко-этнографический музей

Алексей Абабурко, учащийся Морочской средней школы:
Ці ведаеце вы, што ў нашай вёсцы кожная сям'я мае мянушку, а некаторыя сем'і і не адну? Лермантаў, Пушкін і так 250 мянушак, якія мы сабралі, даследавалі і выдалі тлумачальны слоўнік.

Хранят аутентичные традиции. В деревне Морочь на базе школы создали историко-этнографический музей

Анна Абабурко, учащаяся Морочской средней школы:
У нашай вёсцы на хрэсьбіны няслі пачастунак: збанок з кампотам, наверх клалі бліны або сухую яечню, затым каўбасу, зноў бліны або сухую яечню, уздоўж перавязвалі ручніком, а ўпоперак рознакаляровай стужкай.

Хранят аутентичные традиции. В деревне Морочь на базе школы создали историко-этнографический музей

Хранят аутентичные традиции. В деревне Морочь на базе школы создали историко-этнографический музей

К тому же при музее создан музыкальный кружок. Его участники изучают и восстанавливают народный фольклор.

Ежегодно учащиеся Морочской школы пишут научные и исследовательские работы, посвященные культуре, истории быта родной деревни.

Хранят аутентичные традиции. В деревне Морочь на базе школы создали историко-этнографический музей

Люди в материале: Алексей Абабурко, Анна Абабурко

 
 
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Новости Беларуси. Аутентичные традиции и историко-культурное наследие малой родины хранят в деревне Морочь Клецкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
 
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