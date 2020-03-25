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Хранят аутентичные традиции. В деревне Морочь на базе школы создали историко-этнографический музей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аутентичные традиции и историко-культурное наследие малой родины хранят в деревне Морочь Клецкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь на базе школы создан историко-этнографический музей. В экспозиции более тысячи различных экспонатов: предметы народного быта, элементы одежды, скатерти, полотенца. Но музей не только хранилище исторического материала. Школьники здесь активно проводят и исследовательскую работу.
Алексей Абабурко, учащийся Морочской средней школы:
Анна Абабурко, учащаяся Морочской средней школы:
К тому же при музее создан музыкальный кружок. Его участники изучают и восстанавливают народный фольклор.
Ежегодно учащиеся Морочской школы пишут научные и исследовательские работы, посвященные культуре, истории быта родной деревни.
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Новости Беларуси. Аутентичные традиции и историко-культурное наследие малой родины хранят в деревне Морочь Клецкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
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