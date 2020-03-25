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Генконструктор «Белкоммунмаша» об электротранспорте: «Мы будем продавать свою технику без батареи, батарею будем отдавать в лизинг»
Источник материала: СТВ
Развитие электротранспорта обсуждали в программе
Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:
И тогда срок службы батареи будет не 10 лет, как он нужен на сегодняшний момент и быть равен как минимум сроку службы транспортного средства, а, может быть, и 20 и 30 лет. А это ещё и возможность выравнивания, так сказать, потребления электроэнергии в ночной и дневной период. А это ещё и возможность создания станций ультрабыстрой зарядки на заправочных станциях, допустим, «Белорусьнефти». Где невозможно подвести необходимые мощности или она не запланирована и не подведена, а заряжаться надо за 10-15 минут. Поэтому это ещё одно направление, которым наше предприятие занимается. Может быть, не так быстро, как хотелось бы.
Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
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Генконструктор «Белкоммунмаша» об электротранспорте: «Мы будем продавать свою технику без батареи, батарею будем отдавать в лизинг»
Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира». Водородный автобус разрабатывают на «Белкоммунмаше»
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