Как получить достаточно витамина D, если вы постоянно находитесь дома?

Источник материала: ОНТ

Длительное пребывание дома, может существенно снизить количество витамина D в организме, который очень полезен для костей и улучшает работу мозга. Об этом пишет The Independent .

Основной источник витамина D – это солнечный свет. Признаки дефицита витамина D могут проявляться в виде плохого настроения, постоянного кашля, простудных и сезонных заболеваний, усталости, а также влиять на состояние здоровья костей и зубов.

Старайтесь съесть разнообразную, питательную пищу с витамином D, который содержат такие продукты, как:

Жирная рыба, лосось, сардины;

Апельсиновый сок;

Злаки;

Красное мясо;

Желток;

Твердый сыр;

Тофу.

Витамин D очень важен для укрепления иммунной системы: его достаток усиливает сопротивляемость организма различным заболеваниям. Самоизоляция, во время которой люди перестают ездить на работу и вести привычную социальную жизнь, побуждающую их регулярно бывать на улице под солнцем, может поспособствовать дефициту этого очень важного вещества, что может быть очень опасным. Нехватка витамина D повышает риск инфекций дыхательных путей.

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