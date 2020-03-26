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Как получить достаточно витамина D, если вы постоянно находитесь дома?
Источник материала: ОНТ
Длительное пребывание дома, может существенно снизить количество витамина D в организме, который очень полезен для костей и улучшает работу мозга. Об этом пишет
Основной источник витамина D – это солнечный свет. Признаки дефицита витамина D могут проявляться в виде плохого настроения, постоянного кашля, простудных и сезонных заболеваний, усталости, а также влиять на состояние здоровья костей и зубов.
Старайтесь съесть разнообразную, питательную пищу с витамином D, который содержат такие продукты, как:
Витамин D очень важен для укрепления иммунной системы: его достаток усиливает сопротивляемость организма различным заболеваниям. Самоизоляция, во время которой люди перестают ездить на работу и вести привычную социальную жизнь, побуждающую их регулярно бывать на улице под солнцем, может поспособствовать дефициту этого очень важного вещества, что может быть очень опасным.
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Длительное пребывание дома, может существенно снизить количество витамина D в организме, который очень полезен для костей и улучшает работу мозга. Об этом пишет The...
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