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Тренер ХК «Шахтёр»: много кто не верил в нас, но мы всем доказали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 марта стал известен второй финалист плей-офф хоккейного Чемпионата Беларуси. Им стал «Шахтер». Солигорчане в седьмом поединке серии вырвали победу у «Немана», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Развязка поединка и всего противостояния наступила в середине третьего периода. Гродненцы заработали удаление, которое смогли реализовать «горняки». Шайбу на свой счет записал нападающий Илья Камбович. Ассистировали форварду при взятии ворот Александр Жидких и Сергей Станкевич.
«Неман» попытался организовать финальный штурм ворот соперника, но не получилось. «Шахтер» победил 1:0 в матче и 4:3 в серии.
Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:
Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтер»:
Команда из Солигорска последний раз пробивалась в финальную серию в сезоне 2015/16. Тогда «Шахтер» уступил в пяти матчах «Юности» 1:4. Именно с «красно-синими» солигорчане будут бороться в 2020 году за чемпионство. Финальная серия будет длиться до четырех побед одной из команд. Первый матч состоится в пятницу 27 марта.
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Новости Беларуси. 24 марта стал известен второй финалист плей-офф хоккейного Чемпионата Беларуси. Им стал «Шахтер». Солигорчане в седьмом поединке серии вырвали...
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