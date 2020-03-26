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Кредитов на недвижимость под 12,32% больше нет. Как изменились условия за одну неделю

26.03.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще меньше месяца назад самые выгодные кредиты на недвижимость обошлись бы в 12,07−12,32%. На прошлой неделе стало известно о том, что Нацбанк повысил расчетную величину стандартного риска (РВСР) до 14,19%. FINANCE.TUT.BY изучил, как нововведение повлияло на стоимость кредитов на покупку и строительство жилья, и рассчитал, на каких условиях можно взять взаймы 75 тысяч рублей.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Обращаем ваше внимание, что в обзор включены кредиты на приобретение и строительство жилья. Обязательное условие — предоставление кредита на общих условиях. Мы не рассматривали льготные кредиты, кредиты с субсидией, а также кредиты, привязанные к определенному застройщику или агентству недвижимости.

Взять кредит на недвижимость можно по-прежнему в 7 банках. Среди них нет Приорбанка, который выдает кредиты только по партнерским программам с застройщиками и по государственной программе с субсидией. Актуальные условия кредитования указаны в таблице.

Банк, кредит

Ставка (изменение), срок, максимальная сумма, минимальный взнос

Обеспечение, график погашения, комиссии

Белинвестбанк,

На строительство и приобретение жилой недвижимости

14,19% (1,455*СКО) (+1,92 п. п.);

до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%

поручительство (при необходимости и залог);

дифференцированный платеж

Банк БелВЭБ,

Уласная маёмасць

14,19% (СР+5,44%) (+1,87);

до 241 месяца; в пределах платежеспособности; от 20%

при сумме до 30 тыс. BYN — 2 поручителя и неустойка; при сумме от 30 тыс. BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка; если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка;

дифференцированный платеж; 20 рублей за договор поручительства

Белагропромбанк,

Кредит на финансирование недвижимости

14,19% (СР+5,44%) (+1,87);

до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%

2 поручителя и залог;

дифференцированный платеж; 25 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге

Беларусбанк,

Кредит на приобретение и строительство жилья

14,19% (СР+5,44%) (+1,87);

до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%

при сумме до 100 тыс. BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс. BYN — поручительство и залог;

на выбор; 26 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге

Франсабанк,

Приобретение недвижимости Плюс

14,19% (СР+5,44%) (+2,12 п. п.);

до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%

неустойка и залог, при сумме от 25 тыс. BYN и при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство и залог;

дифференцированный платеж; 25 рублей за договор поручительства, 25 рублей за договор о залоге

Франсабанк,

Приобретение недвижимости

14,19% (СР+5,44%) (+2,12 п. п.);

до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%

неустойка и залог, при сумме от 25 тыс. BYN и при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство и залог;

аннуитет; 25 рублей за договор поручительства, 25 рублей за договор о залоге

Белгазпромбанк,

Скоро новоселье (на покупку)

15,99% (СР+7,24%) (+2 п. п.); при наличии гарантийного депозита — 14,19% (СР+5,44%) (+1,87 п. п.)

до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%

залог и поручительство, обеспеченное беспроцентным гарантийным депозитом в BYN не менее 15,0% от суммы кредита;

дифференцированный платеж

БПС-Сбербанк,

Кредит на покупку и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком»

19,99% (СР+11,24%) (без изменений);

до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10−30% в зависимости от обеспечения

поручительство от 2 до 5 физических лиц, гарантийный депозит, залог;

график погашения на выбор; 30 рублей за договор поручительства, 30 рублей за договор о залоге

Банк, кредит

Ставка (изменение), срок, максимальная сумма, минимальный взнос; обеспечение, график погашения, комиссии

Белинвестбанк,

На строительство и приобретение жилой недвижимости

14,19% (1,455*СКО) (+1,92 п. п.); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%;

поручительство (при необходимости и залог), дифференцированный платеж

Банк БелВЭБ,

Уласная маёмасць

14,19% (СР+5,44%) (+1,87);

до 241 месяца; в пределах платежеспособности; от 20%;

при сумме до 30 тыс. BYN — 2 поручителя и неустойка; при сумме от 30 тыс. BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка; если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка;

дифференцированный платеж; 20 рублей за договор поручительства

Белагропромбанк,

Кредит на финансирование недвижимости

14,19% (СР+5,44%) (+1,87);

до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%;

2 поручителя и залог;

дифференцированный платеж; 25 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге

Беларусбанк,

Кредит на приобретение и строительство жилья

14,19% (СР+5,44%) (+1,87);

до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%;

при сумме до 100 тыс. BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс. BYN — поручительство и залог;

на выбор; 26 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге

Франсабанк,

Приобретение недвижимости Плюс

14,19% (СР+5,44%) (+2,12 п. п.);

до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%;

неустойка и залог, при сумме от 25 тыс. BYN и при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство и залог;

дифференцированный платеж; 25 рублей за договор поручительства, 25 рублей за договор о залоге

Франсабанк,

Приобретение недвижимости

14,19% (СР+5,44%) (+2,12 п. п.);

до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%;

неустойка и залог, при сумме от 25 тыс. BYN и при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство и залог;

аннуитет; 25 рублей за договор поручительства, 25 рублей за договор о залоге

Белгазпромбанк,

Скоро новоселье (на покупку)

15,99% (СР+7,24%) (+2 п. п.); при наличии гарантийного депозита — 14,19% (СР+5,44%) (+1,87 п. п.);

до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%;

залог и поручительство, обеспеченное беспроцентным гарантийным депозитом в BYN не менее 15,0% от суммы кредита;

дифференцированный платеж

БПС-Сбербанк,

Кредит на покупку и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком»

19,99% (СР+11,24%) (без изменений);

до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10−30% в зависимости от обеспечения;

поручительство от 2 до 5 физических лиц, гарантийный депозит, залог;

график погашения на выбор; 30 рублей за договор поручительства, 30 рублей за договор о залоге

Банки расположены в порядке увеличения процентной ставки на общих условиях

Об условиях кредитов на недвижимость

  • За прошедшие три недели процентные ставки выросли на 1,87−2,12% и находятся в диапазоне 14,19−19,99%.
  • Дороже всего кредит обойдется в БПС-Сбербанке. С прошлого обзора ставка не изменилась и равна 19,99%.
  • Сумму кредита на жилье банки не ограничивают, все будет зависеть от платежеспособности клиента. На рынке нет кредитов без обязательной доли собственного участия. Чтобы купить недвижимость с помощью кредита, нужно самостоятельно накопить от 10 до 30% от суммы.
  • Обычно обеспечением кредита является поручительство одного или нескольких физических лиц и залог недвижимости.
  • Процентная ставка в Белгазпромбанке будет зависеть от наличия гарантийного депозита. При наличии беспроцентного депозита 15% от суммы ставка составит 14,19% вместо 15,99%.
  • Дополнительные комиссии в размере 20−50 рублей за оформление договоров поручительства и залога взимают все банки, кроме Белинвестбанка и Белгазпромбанка.
  • На переплату по кредиту, кроме ставки, будет влиять график погашения кредита. Кредит с дифференцированным графиком обойдется дешевле, такой вариант есть в каждом банке. Аннуитетный кредит можно оформить в БПС-Сбербанке, Беларусбанке и Франсабанке.

Во сколько это все обойдется

Попробуем взять кредит в Белинвестбанке, где сейчас предлагают один из самых дешевых вариантов.

Чтобы получить кредит на 75 тысяч в Белинвестбанке, доход за последние 3 месяца должен быть не менее 1800 рублей. Платеж по кредиту составит 1209 рублей, а переплата ориентировочно будет равна 106 000 рублей.

 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменилась стоимость кредитов на покупку и строительство недвижимости, и рассчитал, на каких условиях сейчас можно взять взаймы 75 тысяч...
 
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