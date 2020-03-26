Кредитов на недвижимость под 12,32% больше нет. Как изменились условия за одну неделю

Еще меньше месяца назад самые выгодные кредиты на недвижимость обошлись быв 12,07−12,32%.На прошлой неделе стало известно о том, чтоНацбанк повысилрасчетную величину стандартного риска (РВСР) до 14,19%. FINANCE.TUT.BY изучил, как нововведение повлияло на стоимость кредитов на покупку и строительство жилья, и рассчитал, на каких условиях можно взять взаймы 75 тысяч рублей.
Обращаем ваше внимание, что в обзор включены кредиты на приобретение и строительство жилья. Обязательное условие — предоставление кредита на общих условиях. Мы не рассматривали льготные кредиты, кредиты с субсидией, а также кредиты, привязанные к определенному застройщику или агентству недвижимости.
Взять кредит на недвижимость можно по-прежнему в 7 банках. Среди них нет Приорбанка, который выдает кредиты только по партнерским программам с застройщиками и по государственной программе с субсидией. Актуальные условия кредитования указаны в таблице.
На строительство и приобретение жилой недвижимости
14,19% (1,455*СКО) (+1,92 п. п.);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%
поручительство (при необходимости и залог);
дифференцированный платеж
Банк БелВЭБ,
Уласная маёмасць
14,19% (СР+5,44%) (+1,87);
до 241 месяца; в пределах платежеспособности; от 20%
при сумме до 30 тыс. BYN — 2 поручителя и неустойка; при сумме от 30 тыс. BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка; если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка;
дифференцированный платеж; 20 рублей за договор поручительства
Белагропромбанк,
Кредит на финансирование недвижимости
14,19% (СР+5,44%) (+1,87);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%
2 поручителя и залог;
дифференцированный платеж; 25 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге
Беларусбанк,
Кредит на приобретение и строительство жилья
14,19% (СР+5,44%) (+1,87);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%
при сумме до 100 тыс. BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс. BYN — поручительство и залог;
на выбор; 26 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге
Франсабанк,
Приобретение недвижимости Плюс
14,19% (СР+5,44%) (+2,12 п. п.);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%
неустойка и залог, при сумме от 25 тыс. BYN и при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство и залог;
дифференцированный платеж; 25 рублей за договор поручительства, 25 рублей за договор о залоге
Франсабанк,
Приобретение недвижимости
14,19% (СР+5,44%) (+2,12 п. п.);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%
неустойка и залог, при сумме от 25 тыс. BYN и при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство и залог;
аннуитет; 25 рублей за договор поручительства, 25 рублей за договор о залоге
Белгазпромбанк,
Скоро новоселье (на покупку)
15,99% (СР+7,24%) (+2 п. п.); при наличии гарантийного депозита — 14,19% (СР+5,44%) (+1,87 п. п.)
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%
залог и поручительство, обеспеченное беспроцентным гарантийным депозитом в BYN не менее 15,0% от суммы кредита;
дифференцированный платеж
БПС-Сбербанк,
Кредит на покупку и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком»
19,99% (СР+11,24%) (без изменений);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10−30% в зависимости от обеспечения
поручительство от 2 до 5 физических лиц, гарантийный депозит, залог;
график погашения на выбор; 30 рублей за договор поручительства, 30 рублей за договор о залоге
На строительство и приобретение жилой недвижимости
14,19% (1,455*СКО) (+1,92 п. п.); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%;
поручительство (при необходимости и залог), дифференцированный платеж
Банк БелВЭБ,
Уласная маёмасць
14,19% (СР+5,44%) (+1,87);
до 241 месяца; в пределах платежеспособности; от 20%;
при сумме до 30 тыс. BYN — 2 поручителя и неустойка; при сумме от 30 тыс. BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка; если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка;
дифференцированный платеж; 20 рублей за договор поручительства
Белагропромбанк,
Кредит на финансирование недвижимости
14,19% (СР+5,44%) (+1,87);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%;
2 поручителя и залог;
дифференцированный платеж; 25 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге
Беларусбанк,
Кредит на приобретение и строительство жилья
14,19% (СР+5,44%) (+1,87);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%;
при сумме до 100 тыс. BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс. BYN — поручительство и залог;
на выбор; 26 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге
Франсабанк,
Приобретение недвижимости Плюс
14,19% (СР+5,44%) (+2,12 п. п.);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%;
неустойка и залог, при сумме от 25 тыс. BYN и при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство и залог;
дифференцированный платеж; 25 рублей за договор поручительства, 25 рублей за договор о залоге
Франсабанк,
Приобретение недвижимости
14,19% (СР+5,44%) (+2,12 п. п.);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%;
неустойка и залог, при сумме от 25 тыс. BYN и при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство и залог;
аннуитет; 25 рублей за договор поручительства, 25 рублей за договор о залоге
Белгазпромбанк,
Скоро новоселье (на покупку)
15,99% (СР+7,24%) (+2 п. п.); при наличии гарантийного депозита — 14,19% (СР+5,44%) (+1,87 п. п.);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%;
залог и поручительство, обеспеченное беспроцентным гарантийным депозитом в BYN не менее 15,0% от суммы кредита;
дифференцированный платеж
БПС-Сбербанк,
Кредит на покупку и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком»
19,99% (СР+11,24%) (без изменений);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10−30% в зависимости от обеспечения;
поручительство от 2 до 5 физических лиц, гарантийный депозит, залог;
график погашения на выбор; 30 рублей за договор поручительства, 30 рублей за договор о залоге
Банки расположены в порядке увеличения процентной ставки на общих условиях
Об условиях кредитов на недвижимость
За прошедшие три недели процентные ставки выросли на 1,87−2,12% и находятся в диапазоне 14,19−19,99%.
Дороже всего кредит обойдется в БПС-Сбербанке. С прошлого обзора ставка не изменилась и равна 19,99%.
Сумму кредита на жилье банки не ограничивают, все будет зависеть от платежеспособности клиента. На рынке нет кредитов без обязательной доли собственного участия. Чтобы купить недвижимость с помощью кредита, нужно самостоятельно накопить от 10 до 30% от суммы.
Обычно обеспечением кредита является поручительство одного или нескольких физических лиц и залог недвижимости.
Процентная ставка в Белгазпромбанке будет зависеть от наличия гарантийного депозита. При наличии беспроцентного депозита 15% от суммы ставка составит 14,19% вместо 15,99%.
Дополнительные комиссии в размере 20−50 рублей за оформление договоров поручительства и залога взимают все банки, кроме Белинвестбанка и Белгазпромбанка.
На переплату по кредиту, кроме ставки, будет влиять график погашения кредита. Кредит с дифференцированным графиком обойдется дешевле, такой вариант есть в каждом банке. Аннуитетный кредит можно оформить в БПС-Сбербанке, Беларусбанке и Франсабанке.
Во сколько это все обойдется
Попробуем взять кредит в Белинвестбанке, где сейчас предлагают один из самых дешевых вариантов.
Чтобы получить кредит на 75 тысяч в Белинвестбанке, доход за последние 3 месяца должен быть не менее 1800 рублей. Платеж по кредиту составит 1209 рублей, а переплата ориентировочно будет равна 106 000 рублей.