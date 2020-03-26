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В Витебске появится новый микрорайон. Под него расчищают площадку и снесли дореволюционный дом

26.03.2020 07:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске построят новый жилой микрорайон — между улицей Буденного и железной дорогой. Предполагается, что он появится в ближайшие годы и займет 30 тысяч квадратных метров, пишут «Витебские вести».


Главный архитектор области Юрий Выжиковский рассказал, что в будущем микрорайоне построят два 16-этажных и четыре 11-этажных дома — всего около 400 квартир. В облицовке фасадов используют накладные панели и применят новейшие технологии. Входы в подъезды хотят сделать без лестниц — на уровне земли.

В микрорайоне должны появиться детсад (предварительно на 200 мест), детские и спортивные площадки, магазины и паркинг.

Проектировщики постарались минимизировать шум от железной дорогой.

— Жилую застройку отделит от путей здание многоуровневого паркинга, — пояснил Юрий Выжиковский. — На первом этаже там запланированы точки общепита, магазины и другие заведения.

Расчистку площадки под будущий микрорайон уже начали. В конце февраля здесь снесли одноэтажный дореволюционный дом.

— Статуса памятника архитектуры это здание не имело, но оно входило в состав исторического центра Витебска. А по законодательству любой снос или реконструкция в историческом центре проходит по согласованию с Министерством культуры. Поэтому снос незаконный, и мы проинформировали об этом прокуратуру, — сообщил TUT.BY архитектор Глеб Орловский.

В этом году расчистку стройплощадки на улице Буденного планируют закончить. Под снос также пойдут неэксплуатируемые здания бывшего учебного корпуса, котельной и столовой.

Как только площадка будет готова, а проектная документация утверждена, начнется строительство. Построить первый дом в новом микрорайоне планируют к концу 2021 года.

 
Теги: Витебск
 
 
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Предполагается, что он появится в ближайшие годы и займет 30 тысяч квадратных метров.
 
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