В исполкоме обсудили, где в Бресте не вовремя платят зарплаты или получают меньше 500 рублей

Источник материала: Tut.by

Вопросы своевременной выплаты зарплаты работникам «Брестсельмаша», БЭМЗа и фабрики сувениров «Славянка» обсудили в горисполкоме, сообщает газета «Брестский вестник» .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мониторинг выплаты зарплаты работникам показал, что у «Славянки» по состоянию на 1 февраля была задолженность в 1,9 тысячи рублей. Руководство предприятия объяснило это острой нехваткой оборотных средств, периодическими арестами расчетных счетов и закредитованностью фабрики.

— На сегодня задолженность погашена в полном объеме, — заверил исполняющий обязанности директора предприятия Александр Стрибук.

Что касается «Брестсельмаша» и электромеханического завода, то причинами несвоевременной выплаты заработной платы проблемы с реализацией готовой продукции, превышение кредиторской задолженности, убыточность, снижение объема производства и реализации, недостаток собственных оборотных денежных средств.

Речь на заседании также шла о мерах, которые принимают учреждения культуры и образования города по обеспечению уровня среднемесячной заработной платы в 2020 году не ниже 500 рублей.

По статистике, за январь-февраль, этой отметки не достигли шесть городских организаций: театр танца «Фантазия», Брестский городской центр культуры, центр культуры и досуга, ресурсный центр информационных технологий, центральная библиотека имени Пушкина и ясли-сад № 11. Они предоставили свои планы по выходу на установленную президентом величину в 500 рублей.