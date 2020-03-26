Москва ставит под сомнение надежды Минска на поставки нефти без премии

«Интерфакс-Запад» , ссылаясь на слова заместителя министра финансов России Алексея Сазанова. Об этом сообщило агентство, ссылаясь на слова заместителя министра финансов России Алексея Сазанова.





Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сказал 24 марта, что российские нефтяные компании де-факто будут поставлять нефть в Беларусь без премии, добавляя, что часть премии им компенсирует правительство России за счет межбюджетных расчетов.





БелТА , премия для российских поставщиков нефти составляла 11,7 доллара. «Из этой премии компании снижают 7 долларов. То есть компании будут поставлять нефть с премией 4,7 долларов. Они будут урегулированы межбюджетные расчетами. То есть правительство Российской Федерации примет эти $ 4,7 на себя », - пояснил премьер-министр Беларуси. По словам Румаса, которого цитировало агентство, премия для российских поставщиков нефти составляла 11,7 доллара. «Из этой премии компании снижают 7 долларов. То есть компании будут поставлять нефть с премией 4,7 долларов. Они будут урегулированы межбюджетные расчетами. То есть правительство Российской Федерации примет эти $ 4,7 на себя », - пояснил премьер-министр Беларуси.





Министр Сазанов заявил журналистам, что не знает о схеме компенсации и ни с кем не работает на этот счет. «Мы сейчас никакой работы на этот счет не ведем», - подчеркнул он, отказавшись комментировать слова Румаса.