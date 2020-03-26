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Москва ставит под сомнение надежды Минска на поставки нефти без премии

26.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российское Министерство финансов не ведет работы по компенсации российским компаниям при поставках ими нефти в Беларусь и не знакомо с такими планами.

Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Запад», ссылаясь на слова заместителя министра финансов России Алексея Сазанова.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сказал 24 марта, что российские нефтяные компании де-факто будут поставлять нефть в Беларусь без премии, добавляя, что часть премии им компенсирует правительство России за счет межбюджетных расчетов.

По словам Румаса, которого цитировало агентство БелТА, премия для российских поставщиков нефти составляла 11,7 доллара. «Из этой премии компании снижают 7 долларов. То есть компании будут поставлять нефть с премией 4,7 долларов. Они будут урегулированы межбюджетные расчетами. То есть правительство Российской Федерации примет эти $ 4,7 на себя », - пояснил премьер-министр Беларуси.

Министр Сазанов заявил журналистам, что не знает о схеме компенсации и ни с кем не работает на этот счет. «Мы сейчас никакой работы на этот счет не ведем», - подчеркнул он, отказавшись комментировать слова Румаса.
 
 
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Российское Министерство финансов не ведет работы по компенсации российским компаниям при поставках ими нефти в Беларусь и не знакомо с такими планами.
 
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