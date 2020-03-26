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Москва ставит под сомнение надежды Минска на поставки нефти без премии
Источник материала: Партизан
Российское Министерство финансов не ведет работы по компенсации российским компаниям при поставках ими нефти в Беларусь и не знакомо с такими планами.
Об этом сообщило агентство
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сказал 24 марта, что российские нефтяные компании де-факто будут поставлять нефть в Беларусь без премии, добавляя, что часть премии им компенсирует правительство России за счет межбюджетных расчетов.
По словам Румаса, которого цитировало агентство
Министр Сазанов заявил журналистам, что не знает о схеме компенсации и ни с кем не работает на этот счет. «Мы сейчас никакой работы на этот счет не ведем», - подчеркнул он, отказавшись комментировать слова Румаса.
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Российское Министерство финансов не ведет работы по компенсации российским компаниям при поставках ими нефти в Беларусь и не знакомо с такими планами.
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