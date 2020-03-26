В Беларуси роботов научили изготавливать обувь

Источник материала: ОНТ

Инновационную линию запустят на одном из отечественных предприятий.

Механические сотрудники возьмут на себя целый комплекс рутинных работ – от раскройки изделия до выявления дефектов кожи. Причем, умная система способна распознать брак, который человеческому глазу не виден.

Всего роботы смогут самостоятельно выполнять более 180 операций. Вместе с тем, вырастут и мощности предприятия – в год рассчитывают выпускать до трех миллионов пар обуви. Сейчас опытные экземпляры проходят необходимые тесты, а уже летом новинку постепенно внедрят в производство.

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