Источник материала: Новости Волковыска

24 марта 2020 г. Глава государства подписал Указ № 108, которым предусмотрена возможность оплаты пользования платными дорогами за определенный период времени. Соответствующая информация размещена на официальном Интернет-портале Президента Республики Беларусь .

Установлено, что владельцы транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т с 15 декабря 2020 года смогут оплатить проезд по платным дорогам за определенный период времени (в настоящее время – из расчета пройденного километража).

«Для оплаты за период времени нужно будет приобрести электронную виньетку. Купить ее можно будет как в любом пункте обслуживания BelToll, так и удаленно, на официальном сайте оператора системы электронного сбора платы за проезд www.beltoll.b y », – сообщили в пресс-службе Главы государства.

Также в случае неоплаты или неполной оплаты проезда по платной автомобильной дороге в течение двух часов с момента фиксации нарушения можно будет вносить плату по разовому тарифу (при этом оплата проезда по разовому тарифу исключает взимание платы за проезд в увеличенном размере).