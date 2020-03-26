Стало известно, почему задержали главреда «Ежедневника» Сергея Сацука и завели на него уголовное дело

Источник материала: KYKY

Вчера, 25 марта, мы писали , что в Минске задержали главреда делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука. Его коллеги рассказали, что журналиста в общественном месте увезли люди, представившиеся сотрудниками Комитета госконтроля. Оказывается, на Сацука завели уголовное дело за взятку, заявила его жена Жанна. Об этом пишет «Свобода».

Дело возбудил департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. По словам Жанны Сацук, ее мужа отвезли в минский изолятор временного содержания на улице Окрестина. «До пятницы он пробудет там, а в пятницу уже решится вопрос, предъявят обвинение, или отпустят», – сказала Жанна.

Задержание произошло после 15-и часов, когда Сергей и его жена подъехали к магазину строительных материалов в деревне Большое Стиклево. «Подошли два молодых в штатском, назвались представителям Комитета госконтроля, пригласили его в свою машину и повезли. Причины задержания мне не сказали», – сказала Жанна.

Сам Сергей Сацук в последнее время не высказывал никаких подозрений насчет своего возможного задержания. В то же время родные вспоминают, как полгода назад на БТ вышел репортаж о том, что Сацук и «Ежедневник» публикуют заказные репортажи. Тогда якобы, по словам самого Сергея Сацука, ему угрожали, что его или убьют, или взорвут.

Сергей Сацук известен своими журналистскими расследованиями, одно из них, самое громкое, – о поставках в Беларусь незарегистрированной вакцины «Эвпэнта».