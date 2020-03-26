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Стало известно, почему задержали главреда «Ежедневника» Сергея Сацука и завели на него уголовное дело
Источник материала: KYKY>
Вчера, 25 марта, мы
Дело возбудил департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. По словам Жанны Сацук, ее мужа отвезли в минский изолятор временного содержания на улице Окрестина. «До пятницы он пробудет там, а в пятницу уже решится вопрос, предъявят обвинение, или отпустят», – сказала Жанна.
Задержание произошло после 15-и часов, когда Сергей и его жена подъехали к магазину строительных материалов в деревне Большое Стиклево. «Подошли два молодых в штатском, назвались представителям Комитета госконтроля, пригласили его в свою машину и повезли. Причины задержания мне не сказали», – сказала Жанна.
Сам Сергей Сацук в последнее время не высказывал никаких подозрений насчет своего возможного задержания. В то же время родные вспоминают, как полгода назад на БТ вышел репортаж о том, что Сацук и «Ежедневник» публикуют заказные репортажи. Тогда якобы, по словам самого Сергея Сацука, ему угрожали, что его или убьют, или взорвут.
Сергей Сацук известен своими журналистскими расследованиями, одно из них, самое громкое, – о поставках в Беларусь незарегистрированной вакцины «Эвпэнта».
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Стало известно, почему задержали главреда «Ежедневника» Сергея Сацука и завели на него уголовное дело
Вчера, 25 марта, мы писали, что в Минске задержали главреда делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука. Его коллеги рассказали, что журналиста в...
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