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Сессия Палаты представителей откроется, несмотря на коронавирус. Доступ приглашенных лиц ограничен
Источник материала: Партизан
Первое заседание состоится 2 апреля. Эпидемия уже повлияло на работу комиссий.
На следующей неделе должен начать работу новоизбранный состав Палаты представителей. Пока, несмотря на пандемию, никаких изменений в процедуре не запланировано.
«2 апреля планируется открытие, - сообщили
Бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных был избран в Палату представителей прошлой осенью. Сразу возглавил Постоянную комиссию по международным делам. В разговоре со Свободой Савиных признался, что пока не думал над тем, будет ли предпринимать какие-то меры личной безопасности во время сессии.
«Если честно, я об этом даже не думал, - сказал Андрей Савиных. - У нас есть службы, которые этим занимаются, которые организовывают сессию. Я представляю комиссию международных дел. Мы сегодня проводили заседание. Оно прошло. Что будет дальше, это не ко мне вопрос».
А вот председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич сообщил, что последствия эпидемии каранавирусу уже наложили свой отпечаток на работу Палаты представителей. В здание ограничили доступ приглашенных лиц.
«Паниковать нельзя, но и расслабляться тоже, - говорит Гайдукевич. - У меня везде антисептиком все обрабатывается -- и в партии, и в парламенте. С насморком вход воспрещен, обработка антисептиком лица и рук обязательна. Во-вторых, в парламенте сейчас ограничили мероприятия с участием приглашенных лиц. Вот прошло заседание международной комиссии. Мы даже одним из вопросов рассматривали способы поддержки бизнеса в условиях пандемии, но не было приглашенных лиц. Ограничились своим кругом. Собрали только дистанционно документы и рассмотрели вопросы».
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Первое заседание состоится 2 апреля. Эпидемия уже повлияло на работу комиссий.
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