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Случчанин нашёл в лесу уникальный клад украшений. Ему больше 1000 лет

26.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коллекцию артефактов передали в районный музей. Аналогов им в экспозиции нет.




Уникальную находку обнаружил случчанин Владимир Бойко, краевед, энтузиаст, член поисковой группы им. В. З. Коржа. На ценнейшие артефакты он наткнулся, когда обследовал места боёв 121-й стрелковой дивизии в местных лесах, пишут «Навіны Старадарожчыны».

Коллекцию артефактов Владимир передал в районный музей. Аналогов им в экспозиции нет. Археологи уже уведомлены о кладе и планируют в скором времени посетить Стародорожчину.
 
Место находки тщательно обследуют, а также изучат состав сплава металлов, которые использовал для своей работы древний мастер.

Уже теперь можно сказать, что находки эксклюзивные. Предварительно, они датируются началом первого тысячелетия.



Археолог Олег Иов предполагает, что одна из вещиц представляет собой фибулу (застёжку для одежды, одновременно служившую украшением). Достаточно массивное изделие, украшенное орнаментом, имеет форму разомкнутого круга с расширенными концами. Такие фибулы имеют прибалтийское происхождение. «Если моя догадка верна (что выяснится при обследовании находок), то это будет самая южная подобная находка», — говорит учёный.
 
 
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Коллекцию артефактов передали в районный музей. Аналогов им в экспозиции нет.
 
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