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Пожар в общежитии Гродно: эвакуированы 30 человек
Источник материала: ОНТГродно: эвакуированы 30 человек" class="one-news__figure-img">
В общежитии в Гродно по ул. Курчатова вечером 25 марта произошел пожар, в результате были эвакуированы 30 человек,
Во время пожара два человека получили травмы, 30 – эвакуированы. Пламя повредило оконную раму, диван и постельные принадлежности, закоптил стены и потолок.
Причина возгорания устанавливается.
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В общежитии в Гродно по ул. Курчатова вечером 25 марта произошел пожар, в результате были эвакуированы 30 человек, сообщили в областном управлении МЧС. Во время...
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