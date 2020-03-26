Пожар в общежитии Гродно: эвакуированы 30 человек

Источник материала: ОНТ

Гродно: эвакуированы 30 человек" class="one-news__figure-img">

В общежитии в Гродно по ул. Курчатова вечером 25 марта произошел пожар, в результате были эвакуированы 30 человек, сообщили в областном управлении МЧС.

Во время пожара два человека получили травмы, 30 – эвакуированы. Пламя повредило оконную раму, диван и постельные принадлежности, закоптил стены и потолок.

Причина возгорания устанавливается.

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