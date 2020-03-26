«Я кажусь высокомерной стервой и выгляжу на фото как проститутка». Факты об ироничной Кире Найтли

Источник материала: Tut.by

Кира Найтли настолько органична в роли отчаянной и смелой Элизабет Суонн из «Пиратов Карибского моря», что сложно поверить: в реальной жизни она малообщительна и очень застенчива. О том, почему Кира предпочитает избегать вечеринок и чем ей не угодили Голливуд и «Дисней», рассказываем в ее день рождения: сегодня популярная актриса и, признаемся, наша любимица отмечает 35-летие.





Мучилась от акне

«Знаете, почему у меня в фильме „Реальная любовь“ в некоторых сценах на голове такой не очень понятный и совсем не модный в то время картуз? — интересуется Кира Найтли. — Да потому что мне было 17 лет во время съемок — гормональные проблемы в самом разгаре. Выскочил огромный прыщ прямо на лбу. И скрыть его гримом или специально поставленным светом оказалось невозможно. Вот и пришлось костюмерам придумать мне этот головной убор».





И это не единственный бьюти-конфуз в биографии Найтли, ведь актриса страдала от высыпаний с самого детства — и это продолжается до сих пор. Правда, теперь Кира знает, как избежать обострений кожного недуга.

«Сейчас я не злоупотребляю косметикой, стараюсь оставить свою кожу в покое насколько только это возможно, — делится она. — Раза три в году делаю полные косметические процедуры — маски, очищение, массаж. Но не чаще. Утром после увлажняющего крема пользуюсь лишь легким корректирующим карандашом, но не кладу на лицо тональный крем. Чем меньше, тем лучше — вот мой девиз. Люблю, когда лицо не спрятано под слоем косметики».

Привыкла доказывать, что у нее есть талант

В школе Кира была отличницей. При этом учеба давалась ей с трудом: девочка страдала от дислексии и не могла освоить ни чтение, ни письмо. Но чем больше препятствий возникало на пути у Найтли, тем с большим рвением она пыталась их преодолеть — настолько велико было желание доказать, что именно она достойна звания лучшей.





Эта привычка перенеслась и во взрослую жизнь: Кира обожает ходить на пробы и убеждать режиссеров в своем профессионализме.

«Вот коллеги говорят, что ненавидят пробы, что это унизительно, а я люблю, — делится Найтли. И сетует на то, что в последнее время ей предлагают сниматься без прослушиваний. — И каждый раз у меня возникает это чертово чувство — я не доказала, что мне действительно можно доверить эту работу! Мне просто дают роль, потому что бокс-офис моего прошлого фильма был такой-то, а предыдущий собрал такую-то кассу. Будто я корова и они надеются на мой удой! А я люблю включаться в работу, подтвердив, что я действительно та единственная, которая необходима, чтобы сделать ее».

Страдала от психического расстройства

Комплекс отличницы позволил Кире добиться лучших ее ролей. Например, роли Элизабет Беннет в «Гордости и предубеждении» — картине, брать в которую поначалу ее не хотели. Однако стремление быть лучшей в глазах других сыграло с актрисой и злую шутку: она чуть не довела себя до клинической депрессии.





«В какой-то момент я почувствовала себя ничего не стоящей. Никчемной, — вспоминает Кира. — При этом меня награждали, и фильмы пользовались успехом, и в модельном бизнесе считали красавицей. Но в то же время в прессе постоянно глумились над моей внешностью и выражали сомнения в моих актерских способностях. Стоило мне поправиться на пару килограммов, говорили, что у меня целлюлит, у такой-то молодой. Худела — значит, у меня точно анорексия и я своим видом подаю дурной пример и чуть ли не призываю невинных девиц умирать от голода. Представьте себе отличницу, которая только об одном мечтает — стать идеальной, безупречной и лучшей в своем деле. Но невозможно же одновременно слыть красавицей и уродкой, здоровой и больной, толстой и худой!».

Дошло до того, что Найтли просто перестала выходить из квартиры: она стала страдать от панических атак.





«Это было очень тяжелое и одинокое время в моей жизни. В общем, в двадцать с небольшим лет у меня появился официальный диагноз — посттравматическое стрессовое расстройство. Я целый год не могла работать и не знала, чем все закончится. Не видела света в конце тоннеля. Думала, что карьере моей конец. К счастью, меня окружила заботой и взяла в кольцо любви моя семья и очень маленькая, но верная группа друзей. Иначе лишь с помощью врачей я, скорее всего, не сумела бы справиться».

Возненавидела Голливуд

Несмотря на мировую известность, Кира вместе со своим супругом, музыкантом Джеймсом Райтоном, до сих пор живет в Великобритании. И перебираться в Голливуд не планирует: ее раздражает местная зацикленность на внешнем виде.





«В Голливуд из Лондона никогда не переселюсь — там все зациклено на внешнем. Я там пошла в одну косметологическую клинику — я же лет до двадцати была страшно прыщава, и на лице остались следы прежних прыщей. Врач долго меня изучал, а потом сказал: „И нос будем поправлять?“. „В смысле?“ — спрашиваю. „Форму носа изменять будем?“ — уточняет врач. Потому что к нему все ходят за полной, комплексной идеализацией себя… А я: „Мне бы болтушку какую-нибудь…“. Вот именно это мне противно в известности: тебя используют как подтверждение неких предположений и от тебя ждут следования принятому сценарию».

Так и не научилась общаться с людьми

Такая непринужденная и естественная на ковровых дорожках, Кира Найтли в жизни испытывает проблемы с общением.





«Не люблю вечеринки, не знаю, как себя вести, полностью теряюсь, — признается она. — Приглашение на коктейль неизменно заканчивается для меня тупым стоянием в углу с бокалом шампанского. Одиноким и молчаливым. Ну не могу я так, запросто, заговорить с человеком, стоящим рядом. Однажды Сиенна Миллер — мы вместе снимались — затащила меня на вечеринку. О, это было потрясающе: я увидела, что такое подлинная душа компании. Она всех веселила, все ей были интересны, между ней и остальными не было никаких барьеров! А я плелась за ней от гостя к гостю хвостом… И хуже всего, что при этом я кажусь высокомерной стервой. А я не стерва, просто стесняюсь».

Отличается потрясающей самоиронией

Кира очень легко относится к себе: в ней совершенно нет звездности. Например, о постоянных сравнениях с актрисой Натали Портман она отзывается так: «Все говорят: «О Господи! Ты так похожа на Натали Портман! «Но это же прекрасно! Вот если бы меня сравнивали с Арнольдом Шварценеггером, был бы повод беспокоиться». А чего стоят ее «Правила жизни» для издания Esquire! Вот несколько цитат:





На некоторых фотографиях я выгляжу как проститутка — но дорогая проститутка, конечно. Такая, что останавливается только в «Ритц».

В журналах меня называют самой неряшливой женщиной Британии, и я очень горжусь этим, потому что это чистая правда.

Я всегда разочаровываю людей, которые приходят брать у меня интервью. Очевидно, все ожидают, что в жизни я гораздо красивее.

На афишах мои сиськи вечно подрисовывают. Для «Короля Артура» мне тоже подрисовали сиськи, но они получились дурацкими и обвислыми. И я сказала им: «Ребят, раз уж вы взялись рисовать мне сиськи на компьютере, то могли бы сделать так, чтобы они торчали как надо».

О чем я сейчас думаю? О том, что совсем скоро, сегодня вечером, мы встречаемся с друзьями выпить. От джина я вечно реву, так что буду пить водку.

Нашла себя в материнстве

В мае 2015-го Кира впервые стала мамой: у них с супругом родилась дочь Эди. Очередное пополнение в семействе Найтли-Райтон случилось в прошлом году — на свет появилась Делайла.





Актриса считает, что именно рождение ребенка научило ее принимать себя такой, какая она есть.

«Эта любовь, которую ты чувствуешь, она поражает, — делится она. — Это очень первобытная — да, прекрасно подходящее слово! — первобытная любовь. Ты больше не спишь, не ешь, и ты все равно полна сил для этой огромной любви. Что касается принятия себя: как женщина могу вас уверить, что у каждой из нас есть части тела, которые мы ненавидим. Знаешь, смотрим в зеркало и думаем: «О, ну почему у меня такие ноги (или руки, или живот, или что угодно!)». А потом мы проходим через беременность, роды, кормление своего малыша — и совершенно по-другому воспринимаем себя. Сейчас я полностью удовлетворена своей фигурой — да, угловатой, мальчишеской, с острыми коленками и выступающими ключицами, с отсутствием женских соблазнительных изгибов и большой груди. И все благодаря моим детям».

Запретила дочерям смотреть мультики

Кира — сторонница феминизма, поэтому мультики, не соответствующие ее позиции, дома под запретом.

«Между прочим, некоторые диснеевские фильмы у меня дома запрещено смотреть, несмотря на мою давнюю личную и профессиональную дружбу с этой прекрасной студией. Например «Золушку». Девушка ждет принца, чтобы он ее спас! Я не хочу, чтобы мой ребенок получил такой глупый месседж. Спасай себя сама! Это же очевидно!»