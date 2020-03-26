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Электрический минивэн Mercedes EQV прошел зимние испытания

26.03.2020 09:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьеру этой машины немцы провели еще прошлой осенью на автошоу во Франкфурте, и можно было подумать, что минивэн EQV уже появился у европейских дилеров. Но это не так — пока только завершается фаза ходовых испытаний электрического однообъемника Mercedes.


Новая серия фотографий предсерийных экземпляров EQV была сделана на севере Швеции — на полигоне в окрестностях городка Арьеплуг, излюбленном месте ездовой доводки будущих моделей не только для Mercedes, но и прочих немецких производителей. На протяжении нескольких недель команда испытателей обкатывала EQV на обледенелых и заснеженных дорогах, проверяя работу батареи, блоков управляющей электроники и прочих систем в условиях морозов до минус 30 градусов.


Также проверялось, как быстро прогревается салон минивэна и сколько времени уходит на зарядку батареи при ежедневном использовании в зимний период — в частности, от быстрого терминала постоянного тока на пополнение запаса с 10 до 80% должно уходить около 45 минут. К слову, емкость батареи у EQV составляет 100 кВтч, но фактически задействованная — 90 кВтч, которых хватит на 417−418 км пробега по устаревшему циклу NEDC. Установленный спереди электродвигатель развивает 204 л.с. и 362 Нм крутящего момента.


Вслед за кроссовером EQC минивэн станет второй серийной моделью в электромобильном EQ-семействе швабского производителя. Рыночный дебют новинки, которую предложат с двумя вариантами длины (5,14 м и 5,37 м) и колесной базы (3,2 м и 3,43 м), состоится во второй половине текущего года.

 
 
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Mercedes готовит к выходу на рынок вторую модель электрического EQ-семейства - это EQV, созданный на базе минивэна V-класса.
 
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